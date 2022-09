Charlie Hodge est à la recherche d’un autre mandat au conseil de Kelowna.

“Je me sens bien et prêt à partir”, a déclaré Hodge. “Il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas encore terminées en tant que conseil que j’aimerais voir se faire.”

Hodge a ajouté qu’il considère son travail au conseil comme représentant la personne moyenne.

« C’était mon rôle, la voix du peuple. Cela a toujours été ma force.

Il a dit qu’il y a plusieurs éléments qu’il aimerait voir réalisés au cours des quatre prochaines années, notamment la construction du campus communautaire de Kelowna (KCC) et l’élaboration du plan North End.

« En tant que conseil, nous avons travaillé très fort pour les amener à un point où c’est une réalité à laquelle le prochain conseil devra faire face », a expliqué Hodge.

Il a ajouté que plutôt que d’avoir à mettre tout le monde au courant, il serait idéal que tous les conseillers qui reviennent aident à encadrer les conseillers nouvellement élus pour mener à bien ces projets.

“Je pense que le KCC est la plus haute priorité à cause de nos aînés et le North End va être un contributeur majeur à notre avenir.”

Hodge a ajouté que des solutions doivent également être trouvées pour réduire les taux de criminalité dans la ville ainsi que pour trouver des moyens d’aider les sans-abri.

Élection municipale de Kelowna