Hodding Carter III, porte-parole du département d’État lors de la crise des otages en Iran, décède à 88 ans

CHAPEL HILL, Caroline du Nord (AP) – Hodding Carter III, journaliste du Mississippi et militant des droits civiques qui, en tant que porte-parole du département d’État américain, a informé les Américains de la crise des otages en Iran et a ensuite remporté des prix pour ses documentaires télévisés, est décédé. Il avait 88 ans.

Sa fille, Catherine Carter Sullivan, a confirmé qu’il était décédé jeudi à Chapel Hill, en Caroline du Nord, où il enseignait le leadership et la politique publique.

Carter « n’a jamais manqué une occasion de dire la vérité au pouvoir en Caroline du Nord, dans le sud et dans le monde entier », a écrit son directeur de département, Daniel P. Gitterman.

Avant de déménager à Washington en 1977, Carter était rédacteur en chef et éditeur du journal de sa famille, le Delta Democrat-Times, à Greenville, Mississippi.

Carter avait été coprésident des Loyalist Democrats, un groupe racialement diversifié qui a remporté une bataille pour les lettres de créance à la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago, renversant la délégation entièrement blanche du gouverneur du Mississippi, John Bell Williams.

Le travail de campagne de Carter en 1976 pour Jimmy Carter, aucun parent, l’a aidé à obtenir un poste de secrétaire d’État adjoint aux affaires publiques. C’est dans ce rôle qu’il a été vu au journal télévisé pendant les 444 jours où l’Iran a retenu 52 Américains en otage.

Lorsque Ronald Reagan a été élu à la Maison Blanche en 1980, Carter est revenu au journalisme en tant que président de MainStreet, une société de production télévisée spécialisée dans les programmes d’affaires publiques qui lui a valu quatre Emmy Awards nationaux et le prix Edward R. Murrow pour les documentaires.

Carter est apparu en tant que panéliste, modérateur ou présentateur de nouvelles à ABC, BBC, NBC, CNN et PBS. Il a également écrit des articles d’opinion pour le Wall Street Journal et d’autres journaux. Il a siégé deux fois au comité directeur du Comité des journalistes pour la liberté de la presse.

Carter a ensuite été nommé professeur John S. Knight de journalisme d’affaires publiques à l’Université du Maryland. En 1998, il est devenu président de la Fondation John S. Knight et James L. Knight, basée à Miami, en Floride.

Après avoir quitté la fondation, il a commencé à enseigner le leadership et la politique publique à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill en 2006. Il a écrit deux livres, « The Reagan Years » et « The South Strikes Back ».

Carter, un ex-Marine qui faisait régulièrement de l’exercice, a subi une intervention chirurgicale en 2012 pour faire installer un stimulateur cardiaque pour aider à contrôler un rythme cardiaque irrégulier.

La politique progressiste courait dans sa famille. William Hodding Carter III est né le 7 avril 1935 à la Nouvelle-Orléans de William Hodding Carter Jr. et Betty Werlein Carter. Ils ont déménagé à Greenville, Mississippi, recrutés par un groupe de dirigeants communautaires pour lancer un journal hebdomadaire qui est devenu le Delta Democrat-Times.

Les éditoriaux de son père sur l’intolérance sociale et économique lui ont valu une réputation nationale et une inimitié éternelle et des menaces de la part des suprématistes blancs. Il a également remporté le prix Pulitzer, en 1946, pour une série d’éditoriaux critiques du traitement américain des Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sa mère, issue d’une famille éminente de la Nouvelle-Orléans, était une écrivaine et rédactrice en chef qui s’est souvenue s’être assise à la maison avec un fusil de chasse sur ses genoux après avoir reçu des menaces du Ku Klux Klan.

Carter était l’aîné de trois fils. Son frère Philip Dutarte Carter, a rapporté pour Newsweek et a été éditeur du Delta Democrat-Times et du Vieux Carré Courier ainsi que financier de Gambit, un hebdomadaire de la Nouvelle-Orléans. Un autre frère, Thomas Hennen Carter, est décédé à 19 ans.

Hodding Carter III a fréquenté la Phillips Exeter Academy dans le New Hampshire avant d’obtenir son diplôme de Greenville High School en 1953. Il est diplômé de l’Université de Princeton en 1953 et a épousé Margaret Ainsworth Wolfe. Ils ont eu quatre enfants avant de divorcer en 1978.

Carter a ensuite épousé Patricia M. Derian, une vétéran du mouvement des droits civiques qui a cherché à transformer la politique étrangère américaine en tant que secrétaire d’État adjointe du président Carter aux droits de l’homme et aux affaires humanitaires.

Après sa mort en 2016, Carter s’est remariée, en novembre 2019, avec la journaliste et auteure Patricia Ann O’Brien après que les deux se soient connectés lors d’une réunion à la Fondation Nieman pour le journalisme.

The Associated Press