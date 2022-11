Hoda Kotb réagit au fait que Jenna Bush Hager ne porte pas de sous-vêtements – Hollywood Life

Voir la galerie





Hoda Kotb dit son co-animateur Jenna Bush HagerLe style de vie sans sous-vêtements de est “dégoûtant”. La AUJOURD’HUI Avec Hoda et Jenna l’animatrice, 58 ans, a fait part de ses réflexions très clairement sur le sujet : « Tout d’abord, je vais prendre les lignes de culotte, d’accord ? Je sais que c’est ce qui l’inquiète. Que diable?” elle a noté à Nous hebdomadaire. Savane Guthrie, 50 ans, a également ajouté : « Je m’en fous. Qui regarde nos fesses ? elle a ajouté.

La question de Jenna, 40 ans, ne portant pas de sous-vêtements a été soulevée dans un épisode de leur talk-show NBC plus tôt cette semaine. Hoda est celui qui en a parlé dans la série, venant juste d’apprendre la révélation avant d’aller à l’antenne alors qu’ils partageaient une loge. “J’ai juste eu un petit choc avec ça”, a-t-elle dit, révélant qu’elle avait “remarqué” le manque de sous-vêtement chez son copain et co-animateur. Hoda a ensuite ajouté: “J’ai été un peu surpris parce que Jenna et moi nous connaissons beaucoup.”

Jenna est alors intervenue, rappelant à Hoda qu’elle avait « promis » de ne pas aborder le sujet à l’antenne. « Tu m’as promis que tu ne ferais pas ça ! Il y a du monde ici !” dit-elle, s’amusant clairement. “Je suis sûr que ma mère [Laura Bush] n’a jamais été aussi fière », a-t-elle ensuite plaisanté, criant sa mère et l’ancienne première dame de 76 ans.

La fille de George W. Bush et Laura Buisson a ensuite défendu son choix devant les téléspectateurs à la maison (et Hoda). “Je trouve que ça fait une plus jolie silhouette !” l’ancienne première fille a expliqué, faisant apparemment référence au manque de lignes de sous-vêtements. « Je pense aussi que vous n’avez pas besoin d’emballer autant. Il y a beaucoup d’avantages à ça ! elle a continué.

Hoda presque semblait convaincu vers la fin – mais n’était pas sur le point de changer d’équipe. “En fait, cela rend la vie beaucoup plus facile”, a réfléchi la mère d’un enfant. “C’est beaucoup de lavage de vêtements, encore et encore.”

Au cours de l’entretien ultérieur avec Nous, Savannah a également révélé que Jenna lui emprunte souvent des vêtements – apparemment sans sous-vêtements. “Vous savez quoi? Suffisant [because] elle emprunte aussi mes vêtements tous les jours, puis elle les remet tout de suite », a déclaré Savannah. « Ouais, pas de sous-vêtements. Je l’ai découvert trop tard !” a-t-elle ajouté avec humour. Depuis, cependant, Jenna a promis de “porter des sous-vêtements” la prochaine fois qu’elle fera une descente dans les placards de ses amis.