Hoda Kotb quittera l’émission « Aujourd’hui »

Hoda Kotb, dont le sourire mégawatt et la présence conviviale ont accueilli les téléspectateurs aux yeux groggy de l’émission « Today » de NBC au cours des 17 dernières années, a déclaré jeudi qu’elle quitterait ses fonctions d’animatrice au début de l’année prochaine.

Sa décision surprise, a déclaré Mme Kotb, est intervenue après une période de réflexion suscitée par son récent 60e anniversaire.

« Je pensais juste que l’univers me parlait », a-t-elle déclaré dans une interview au New York Times avant d’annoncer la nouvelle à l’antenne des téléspectateurs de « Today ». « C’est le moment de la vie pour regarder à l’intérieur de vous et déterminer quels sont vos désirs, vos appels – où et dans quelle direction vous vous dirigez au cours de cette nouvelle décennie. »

Ancienne journaliste locale, Mme Kotb (prononcer COT-bee) a utilisé une intimité facile avec les téléspectateurs – sans parler de son habitude de siroter du vin à l’antenne – pour se transformer en l’un des visages les plus célèbres de toute une chaîne, ce qui elle a rejoint l’entreprise en 1998 en tant que correspondante de « Dateline ».