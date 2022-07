Hoda Kotb partage une citation énigmatique après que la raison secrète de son affrontement avec Savannah Guthrie a été révélée par un expert

HODA Kotb a partagé une citation énigmatique après qu’un expert a révélé la raison secrète derrière ses tensions à l’écran avec Savannah Guthrie.

Le co-présentateur de l’émission Today a posté sur Instagram lundi, en écrivant : “Bon lundi ! Merci @peacefulmindpeacefullife.”

Un expert en corps a révélé que la tension de Hoda Kotb et Savannah Guthrie sur Today découle de leurs différences de personnalité Crédit : aujourd’hui

Hoda a publié cette citation sur Instagram lundi Crédit : Instagram/@hodakotb

La citation qu’elle a partagée disait : “Une graine pousse sans bruit, mais un arbre tombe avec un bruit énorme.

“La destruction a du bruit, mais la création est silencieuse.

“C’est le pouvoir du silence. Grandissez en silence.”

Cela survient alors qu’un expert en langage corporel a révélé la raison secrète de la tension apparente de Hoda et Savannah dans l’émission Today.

Selon Patti Wood, qui se concentre sur l’identification des personnalités extrêmes, les différences du duo de télévision font un excellent spectacle, mais créent également un environnement stressant.

“Pendant des années, leurs différences de personnalité ont créé un équilibre parfait dans la série”, a déclaré l’expert en langage corporel au US Sun.

“Pourtant, le stress pousse les gens à aller à l’extrême de leur personnalité, donc Savanna fait preuve de plus de perfectionnisme, et Hoda montre plus une attitude “je veux m’amuser”, insouciante.”

Wood a analysé la relation à l’écran de Hoda et Savannah alors que des initiés affirment qu’ils se disputent dans les coulisses.

La semaine dernière, les hôtes se sont associés pour un segment de cuisine inconfortable qui, selon Wood, en a révélé beaucoup sur leur dynamique.

La scène impliquait l’auteure de livres de cuisine Elizabeth Heiskell qui a guidé Savannah et Hoda à travers une recette de salade.

“Dans le court segment, Savannah montre qu’elle sent qu’elle est l’adulte, le parent et responsable et pense que Hoda, enjouée et rieuse, ne fait pas attention aux règles”, a déclaré Wood en exclusivité au Sun.

Mais les fans ont remarqué que le segment tournait rapidement en rond et devenait gênant.

Alors que le chef parlait et que Savannah préparait une salade, Hoda se dirigea vers la table et demanda : “Attendez, avons-nous terminé ?”

Savannah a répondu: “Oui, c’est ça. Passons à autre chose. Nous allons juste passer à autre chose, nous n’avons pas le temps pour tout ça”, alors qu’elle agitait la main avec dédain devant Hoda et empêchait l’invité de parler.

Les téléspectateurs pouvaient entendre Hoda rire nerveusement en arrière-plan et saisir un bol pour goûter alors qu’un gros plan de la caméra montrait Savannah continuant à mélanger la salade.

Une pause gênante s’ensuivit avant que l’invité ne recommence à parler des produits du marché fermier.

Analysant ce moment étrange, Wood a déclaré au Sun: “Ce qui est perceptible dans la capture d’écran de la vidéo, c’est que Hoda est en arrière-plan, atteignant sous Savannah pour goûter.

“Savannah regarde directement le chef et s’adresse au chef tout en tendant la main avec sa paume en faisant un mouvement de tapotement devant elle pour l’arrêter, et en agitant ses doigts vers le chèque pour la faire avancer.

“Nous voyons Hoda ignorer la commande, mais baisser la tête, montrant qu’elle fait quelque chose de” mauvais “et le goûtant quand même alors qu’elle émet un rire bégayé, légèrement tendu, mais toujours enjoué.”

Wood a déclaré que cela pourrait indiquer que Savannah agit plus comme “le parent” qui “pense que Hoda, enjouée et rieuse, ne fait pas attention aux règles”.

“Savannah est plus un correcteur sur l’évaluation de la personnalité DISC et veut bien faire les choses”, a déclaré Wood.

Le Today Show n’a pas répondu à la demande de commentaire du Sun.

AMIS QUELQUES

Cela survient alors que Hoda a snobé le co-animateur Savannah lors d’une récente performance en direct au milieu de rumeurs selon lesquelles le couple se querellerait hors caméra.

Au cours de la première heure de l’émission NBC, les dames ont accueilli Lizzo en tant qu’invitée musicale qui s’est produite sur la scène extérieure dans le cadre de la série de concerts d’été Citi.

À un moment donné, Hoda, 57 ans, a saisi avec enthousiasme la main de Lizzo et l’a guidée dans la foule bondée pour saluer ses fans.

Alors que l’auteur de livres pour enfants a eu son moment avec Lizzo, les téléspectateurs ont remarqué qu’elle n’avait pas attendu que sa co-animatrice, Savannah, se joigne à eux.

Savannah, 50 ans, les a suivis dans les escaliers avec leurs co-présentateurs, Craig Melvin et Dylan Dreyer, bien que Hoda ait semblé presser Lizzo, les laissant derrière eux.

Une source proche de la production du Today Show a déclaré en exclusivité au Sun en juin que malgré leurs dispositions ensoleillées l’une envers l’autre à la télévision, dans les coulisses, Savannah et Hoda secrètement “ne peuvent pas se supporter”.

“Savannah est le patron. Après l’éviction de Matt Lauer, Savannah a pris le pouvoir et elle voulait vraiment Willy Geist dans le rôle de Hoda, mais ses notes n’étaient tout simplement pas à la hauteur du réseau.”

“Hoda a manœuvré Savannah et a obtenu la place”, a déclaré l’initié.

Au-delà de cela, la source a ajouté que Savannah “se considère comme une vraie journaliste”, tandis que Hoda est considérée comme “la légère qui a bu du vin avec Kathy Lee Gifford”.