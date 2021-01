L’hiver peut être frais, mais cette histoire ne manquera pas de vous réchauffer le cœur.

Au cours du 4 janvier épisode de Aujourd’hui, Hoda Kotb a partagé comment sa fille de 3 ans Haley Joy a emballé un de ses cadeaux de Noël et l’a donné à un ami.

Le sujet a été abordé lors de la discussion des résolutions du Nouvel An avec le co-hôte Jenna Bush Hager. «Je veux que tout le monde dans ma famille soit, comme, installé», a expliqué Hoda. « Parce que je pense que tu es heureux quand tout le monde a ses affaires ensemble, et j’ai l’impression que c’est un an pour que tout le monde trouve sa voie cool. Et ils sont déjà là, mais c’est juste, comme, de franchir cette étape. »

L’ancre, qui est aussi l’heureux parent d’une fille de 20 mois Hope Catherine, a ensuite expliqué qu’elle avait parlé à ses enfants de vivre avec moins et de ne pas avoir autant de choses matérielles – un message qui résonnait clairement avec son aîné.

« Alors hier, je suis entré et Haley emballait un de ses cadeaux avec lequel elle avait déjà joué … et [she said], ‘[I’m going to] apporter ceci à Christian», Se souvient Hoda.« Et elle l’a enregistrée. Elle dit: «Pouvons-nous aller l’emmener chez Christian? Alors, nous l’avons pris… et nous sommes allés là-bas, et nous l’avons livré, et il n’était pas à la maison et nous sommes revenus à la maison. «