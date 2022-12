Hoda Kotb fait le point sur la santé d’Al Roker après sa deuxième hospitalisation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ZapatA/MEGA

Hoda Kotb a partagé ses meilleurs vœux pour son collègue présentateur Al-Roker sur Aujourd’hui le jeudi 1er décembre, après qu’il a été révélé qu’il était retourné à l’hôpital pour traiter des complications causées par des caillots sanguins. La présentatrice, 58 ans, a déclaré qu’elle aurait souhaité qu’Al, 68 ans, puisse être avec eux alors qu’ils célébraient la cérémonie d’illumination des arbres du Rockefeller Center la nuit précédente, mais a partagé une mise à jour avec les téléspectateurs.

Nous envoyons notre amour à @alroker alors qu’il retourne à l’hôpital. Lui et sa famille veulent que tout le monde sache à quel point ils sont reconnaissants pour tout l’amour, le soutien et les bons vœux ❤️ pic.twitter.com/pCsSsmA5wU – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 1 décembre 2022

Hoda a assuré aux fans qu’Al était entre de bonnes mains alors qu’il abordait ses problèmes médicaux et a déclaré que lui et sa famille étaient très reconnaissants pour l’inquiétude de chacun. “Nous souhaitons tous qu’Al ait pu être avec nous, mais en raison de complications, il est de retour à l’hôpital et il est très bien soigné. Il se repose et ses médecins le surveillent de près », a-t-elle déclaré. “Al et sa famille veulent que tout le monde sache à quel point ils sont reconnaissants pour tout l’amour, le soutien et les bons voeux.”

Après qu’Al ait été absent du défilé de Thanksgiving de Macy en raison de problèmes de santé, Hoda a déclaré qu’elle et Craig Melvin lui a parlé brièvement pendant qu’ils le couvraient. “Craig et moi avons eu la chance de lui parler en FaceTime depuis le défilé, et il nous a donné un grand coup de pouce. Alors, content de voir Al », a-t-elle déclaré. “Il avait l’air bien.”

Elle a également dit qu’il leur avait montré qu’il les soutenait depuis chez lui, même s’il ne pouvait pas être là en personne. “C’était génial de le voir et nous avons juste, c’était la pause publicitaire, nous sommes comme, ‘Al!’ Il est comme, ‘Hey! C’est en marche!’ Il a pointé sa télévision, donc je sais qu’il la regardait », a-t-elle déclaré.

Lors du défilé de Thanksgiving, les co-animateurs d’Al ont montré qu’il leur manquait car il ne pouvait pas y assister pour la première fois en près de 30 ans. “Comme beaucoup d’entre vous l’ont entendu, Al se remet, et il se remet très bien d’un problème médical récent. Nous voulons juste te dire, nous t’aimons, Al. Je me demande si vous regardez, mais nous vous souhaitons un rétablissement complet », a déclaré Hoda, et Savane Guthrie a dit qu’elle attendait avec impatience qu’il soit au défilé en 2023. “Nous t’aimons, Al. On se verra l’année prochaine », a-t-elle ajouté.

L’annonce de Hoda est intervenue après qu’il a été rapporté qu’Al était retourné à l’hôpital le lendemain de Thanksgiving. Sa femme Déborah Roberts et l’une de ses filles aurait suivi l’ambulance pour être avec lui. Après un certain temps à l’hôpital, Al a annoncé qu’il devait rentrer chez lui et passer Thanksgiving avec sa famille dans une publication Instagram. “Tellement reconnaissant de pouvoir être à la maison pour le dîner de Thanksgiving en famille”, a-t-il écrit.