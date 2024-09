Hoda Kotb et les co-animatrices de Today Show plaisantent en disant qu’elles sont à l’US Open pour Taylor Swift

Aujourd’hui‘s Hoda Kotb, Savannah Guthrie et Jenna Bush Hager Ils étaient peut-être présents à la finale masculine de l’US Open pour regarder du tennis, mais ils avaient aussi les yeux rivés sur un certain couple très en vue : Taylor Swift et Travis Kelce.

« Je dois soutenir Taylor !!! Dimanche amusant avec mes filles @savannahguthrie @jennabhager », a écrit Kotb, 60 ans, via Instagram le dimanche 8 septembre, accompagné de plusieurs clichés de leur sortie. Sur une image, Kotb a zoomé sur Swift, 34 ans, et Kelce, également 34 ans, qui regardaient depuis les tribunes.

Alors qu’ils partageaient un aperçu des coulisses du stade, Guthrie, 52 ans, et Kotb se sont moqués de qui ils étaient vraiment là pour voir.

« Nous sommes avec Taylor », a chuchoté Guthrie pendant le match tout en zoomant sur Swift et Kelce.

Guthrie a ensuite orienté la caméra vers le joueur de tennis Taylor Fritzqui jouait contre Jannik Pécheur« Fritz. Taylor Fritz ! Le joueur. » Kotb rit à son amie en montrant le court de tennis.

« Je soutiens évidemment Taylor @usopen @usta », ont écrit Guthrie et Kotb en légende de leur chanson. Instagram poste.

Guthrie a également partagé un doux échange de SMS avec sa fille, Vale, qui a écrit : « Dis-lui que je lui ai écrit une lettre de fan et qu’elle est la meilleure chanteuse du monde. »

Bush Hager, 42 ans, s’est également joint à l’amusement, en téléchargeant des photos de la Aujourd’hui un trio de spectacle, tout sourire, assis dans le public.

« Je soutiens @taylor_fritz (et Taylor !) ❤️🇺🇸🇺🇸🎤 @savannahguthrie @hodakotb », a écrit Bush Hager en légende de la photo. Instagram post. (Fritz, 26 ans, a perdu contre Sinner, 23 ans, dimanche.)

Swift et Kelce sont sortis pour assister au tournoi de tennis de New York dimanche aux côtés du coéquipier de Kelce des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes et la femme du quarterback, Brittany Mahomes.

Swift portait une robe d’été à carreaux rouges assortie à son rouge à lèvres rouge signature, tandis que Kelce avait opté pour un polo blanc avec un cardigan et un chapeau bob. Son pull et sa casquette étaient tous deux coordonnés à la tenue de sa petite amie.

Cette apparition a eu lieu après que le couple ait assisté au mariage à New York du mannequin Karen Elson et conservateur d’art Lee Foster. Par VogueLe mariage a eu lieu aux Electric Lady Studios, où Swift a enregistré plusieurs tubes. Kelce a accompagné Swift en lui tenant la main alors qu’elles entraient dans la salle.

Swift et Kelce se fréquentent depuis l’été 2023, et ont fait leurs débuts en tant que couple en septembre lorsqu’elle a assisté à un match des Chiefs. Le couple est depuis lors en bonne forme, elle l’encourageant depuis les tribunes des matchs de la NFL et lui voyageant à travers le monde pour la regarder Tournée des époques représentations.

« Ils sont tellement amoureux », a déclaré une source en exclusivité dans le dernier numéro de Nous Hebdomadaireajoutant que « les amis espèrent que des fiançailles sont une certitude dans le futur ».