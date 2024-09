Hoda Kotb annonce qu’elle quittera l’émission « Today » de NBC au début de l’année prochaine – Entertainment News

Mark Kennedy, Associated Press – 26 septembre 2024 / 06:52 | Histoire: 508673

Nathan Congleton/NBC via AP Cette image publiée par NBC montre les co-animatrices Savannah Gutrhie, à gauche, et Hoda Kotb sur le plateau de l’émission « Today » à New York le 10 juin 2024.

Hoda Kotb, une habituée de NBC depuis plus de deux décennies, a déclaré qu’elle quitterait son poste matinal sur « Today » au début de l’année prochaine, en disant à son équipe « qu’il était temps ».

Dans une note adressée à son équipe et plus tard à l’antenne, Kotb a déclaré que son 60e anniversaire cet été avait contribué à déclencher son départ. « J’ai tout vu très clairement : ma carrière de présentatrice a été plus que significative, une nouvelle décennie de ma vie s’ouvre devant moi, et maintenant mes filles et ma mère ont besoin et méritent une plus grande part de mon temps. »

Kotb co-présente « Today » avec Savannah Guthrie depuis 2018, remplaçant Matt Lauer licencié suite à des allégations de harcèlement sexuel. Elle a d’abord rejoint NBC News en tant que correspondante pour « Dateline » en 1998, puis a rejoint « Today » en 2007.

Dans sa lettre d’adieu, elle a mentionné plusieurs de ses collègues, comme Jenna Bush Hager et Al Roker : « Savannah : mon pilier. Jenna : mon compagnon de route. Al : mon plus vieil ami à 30 Rock. »

« Avec plaisir et gratitude, je compte rester membre de la famille NBC, la plus longue relation de travail que j’ai eu la chance de garder près de mon cœur. Je serai là. Comment pourrais-je ne pas l’être ? La famille est la famille et vous ferez toujours partie de la mienne », a-t-elle écrit.