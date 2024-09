Hoda Kotb annonce qu’elle quitte « Today » après 26 ans passés chez NBC

La favorite de l’émission « Today », Hoda Kotb, a annoncé jeudi qu’elle quittait le programme matinal après 26 ans passés chez NBC.

Quelques semaines seulement après avoir fêté son 60e anniversaire, la personnalité de la télévision bien-aimée a fondu en larmes lorsqu’elle a révélé en direct à l’antenne qu’elle quitterait « Today » au cours de la nouvelle année.

« J’ai des nouvelles. Alors, en faisant le calcul, je me suis rendu compte que j’avais passé 26 ans à NBC », a commencé Kotb, ému. « Je viens d’avoir 60 ans et ce fut un moment tellement monumental pour moi lorsque j’ai eu 60 ans parce que j’ai commencé à penser à cette décennie. Du genre : « Que signifie cette décennie ? Que me réserve-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle va me réserver ? » »

Kotb a déclaré qu’elle avait réalisé qu’il était temps pour elle de « tourner la page à 60 ans » et « d’essayer quelque chose de nouveau » en dehors de sa carrière de plusieurs décennies en tant qu’animatrice de télévision.

« J’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de passer à autre chose. Et donc, tout cela étant dit, c’est la chose la plus difficile au monde », a-t-elle poursuivi. « Je ne serai pas là au-delà du premier janvier. Je vais rester dans la famille NBC, mais c’est quelque chose d’important pour moi. »

Kotb a ensuite plaisanté en disant qu’elle avait « pratiqué » ce qu’elle allait dire pour ne pas pleurer, mais qu’elle n’avait pas pu s’empêcher de pleurer en faisant cette annonce douce-amère.

« Je ne sais pas quoi dire à part : « Tu ne quittes pas ta famille », alors je vais vous hanter dans votre vie pendant très, très longtemps », a-t-elle déclaré aux co-animatrices Savannah Guthrie et Jenna Bush Hager.

Avant l’annonce, une source nous a dit que Kotb avait pris cette décision après avoir récemment déménagé en banlieue avec ses deux filles, Haley, 7 ans, et Hope, 4 ans. Elle a également envoyé une lettre sincère à son personnel.

« C’est déchirant pour tout le monde, mais Hoda veut pouvoir accompagner ses enfants à l’école », a déclaré la source.

Même si Kotb part, les producteurs espèrent qu’elle restera dans l’émission « d’une manière ou d’une autre », que ce soit en revenant pour des interviews spéciales ou en continuant son podcast adjacent à « Today ».

« Nous avons le temps de régler ce problème », a noté la source.

Ces derniers mois, Kotb a passé l’été à Paris pour les Jeux olympiques avec les co-organisateurs Savannah Guthrie, Al Roker et Craig Melvin. À son retour à New York, elle a été célébrée avec un grand concert d’anniversaire.

La présentatrice a récemment parlé à Page Six de son désir de passer plus de temps avec ses enfants après que son plus jeune ait été hospitalisé pour une maladie inconnue qu’ils gèrent encore quotidiennement.

« Je pensais que 50 ans, c’était bien, mais 60 ans, c’est peut-être la bonne période ! J’ai l’impression que c’est la saison du rempotage et de la croissance », nous a confié Kotb en exclusivité en août. « On a l’impression que les racines sont en l’air, mais ensuite on atterrit dans ce sol riche et on se dit : « Oh, plus de place pour pousser ». »

Kotb a officiellement rejoint Guthrie en tant que co-animateur de « Today » après que Matt Lauer ait été évincé suite à des allégations d’agression sexuelle.