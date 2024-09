Hoda Kotb annonce qu’elle quitte l’émission TODAY

Hoda Kotb a annoncé qu’elle quitterait TODAY au début de l’année prochaine, mais qu’elle resterait membre de la famille NBC.

Elle a raconté en larmes sur TODAY le 26 septembre comment la célébration de son 60e anniversaire en août l’a poussée à prendre la décision de faire un changement.

« J’ai réalisé qu’il était temps pour moi de tourner la page à 60 ans et d’essayer quelque chose de nouveau », a-t-elle déclaré. « Je me souviens d’être restée dehors à regarder ce beau groupe de personnes portant ces magnifiques pancartes, et je me suis dit : « C’est ce que je ressens au sommet de la vague ». Et je me suis dit que ça ne pouvait pas s’améliorer, et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de passer à autre chose. »

Hoda Kotb est assise avec ses collègues alors qu’elle annonce qu’elle quitte AUJOURD’HUI au début de 2025. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

L’intention de Hoda de passer plus de temps avec ses filles, Haley, 7 ans, et Hope, 5 ans, a également été prise en compte dans sa décision.

« Évidemment, j’ai eu mes enfants tard dans la vie et je pensais qu’ils méritaient une plus grande part de mon temps que moi », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que nous n’avons qu’un temps limité.

« Et donc, avec tout ce qui a été dit, c’est la chose la plus difficile au monde. »

Elle a déclaré qu’elle resterait avec TODAY jusqu’au 1er janvier 2025 et qu’elle resterait dans la famille NBC dans un rôle non spécifié.

« C’est un événement important pour moi », a-t-elle déclaré en larmes. « Je me suis entraînée pour ne pas pleurer, mais je l’ai fait. »

Hoda fait partie de l’équipe de NBC News depuis près de trois décennies, après avoir travaillé à « Dateline » et avoir été co-animatrice de la quatrième heure de TODAY avec Kathie Lee Gifford puis Jenna Bush Hager. Elle et Savannah Guthrie ont co-présenté TODAY pendant plus de cinq ans.

« Nous t’aimons tellement », a déclaré Savannah en larmes sur TODAY. « Et quand tu regardes autour de toi et que tu vois ces larmes, elles sont de l’amour. Tu es tellement aimée. Nous ne voulons pas imaginer cet endroit sans toi. »

« C’est compliqué parce que nous t’aimons tellement et nous ne voulons pas que tu partes un jour », a-t-elle continué. « Mais je veux aussi te dire que je suis très fière de mon amie. Tu as du cran. C’est un courage de partir au sommet de son art, de quitter quelque chose de merveilleux que tu aimes, où c’est facile, confortable, beau et amusant, et de dire : « Mais je rêve plus grand pour moi-même dans le grand inconnu ». Tu as tellement de cran. Tu m’inspires. Je t’aime. »

La famille TODAY a partagé des messages émotionnels avec Hoda dans l’émission.

« Ce n’est pas fini », a déclaré Jenna Bush Hager. « Je vais me pointer chez toi comme la harceleuse que tu es pour Zac Brown. Je serai là sur le pas de ta porte et nous serons tes amis pour toujours. »

« Hoda a une relation avec chaque personne sur ce canapé à sa manière, donc je pense que nous sommes tous en train de lutter avec cela intérieurement », a déclaré Sheinelle Jones. « Mais nous savons aussi à quel point vous êtes une maman dynamique et présente. Et tout votre mouvement pour le bien-être va changer le monde. Et nous le savons. »

L’un des plus vieux amis de Hoda pendant son passage à NBC était le présentateur météo Al Roker.

« Je n’ai jamais connu quelqu’un comme toi », dit Al. « Je te connais depuis toujours et je t’aime. »

Craig Melvin a également rendu hommage à la véritable amitié de Hoda.

« Les gens dans ce secteur, quand ce petit voyant rouge s’allume, ce sont des gens différents », a déclaré Craig. « Nous avons déjà travaillé avec tous ces gens. Vous êtes tout le contraire. Ce petit voyant rouge s’allume, vous êtes exactement comme les gens vous voient le matin — juste le plus grand cœur.

« Vous êtes le cœur de cette série depuis longtemps, et rien ne peut remplacer cela. »

Elle a réfléchi à toutes ses relations avec ceux qui sont derrière la caméra et le reste du personnel, ainsi qu’aux fans de TODAY qui se rassemblent chaque jour à Rockefeller Plaza pour égayer sa matinée.

Hoda a également partagé une lettre adressée au personnel de TODAY le 26 septembre concernant sa décision de démissionner. Lisez-la dans son intégralité ci-dessous.