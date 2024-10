Hoda Kotb annonce ce qu’elle fera ensuite : « C’est terrifiant »

Hoda Kotb a peut-être peur pour elle Aujourd’hui chapitre touche à sa fin, mais elle est enthousiasmée à l’idée de commencer un nouveau chapitre – dans l’espace bien-être, a-t-elle annoncé vendredi 25 octobre.

Pendant Aujourd’hui avec Hoda et Jenna Vendredi 25 octobre, Kotb a partagé ses projets de se lancer dans le bien-être après sa première sortie à l’antenne.

« Ce que je veux faire, c’est travailler dans le domaine du bien-être. Je veux travailler dans cet espace. Je veux commencer les choses. J’ai des choses qui s’infiltrent à l’intérieur », a expliqué l’hôte de longue date. « Mais je veux que vous veniez avec moi parce que nous allons tous nous améliorer ! Pourquoi pas? »

Aujourd’hui a partagé le segment sur X, en le sous-titrant : « Parfois, nous devons ralentir, prendre une profonde respiration et nous faire de la place. »

« Parfois, nous avons besoin de ralentir, de respirer profondément et de nous faire de la place. Hoda et Jenna se lancent dans les soins personnels et discutent de tout ce qui concerne le bien-être aujourd'hui. »

Jenna Bush Hager a applaudi cette décision et a expliqué comment elle a vécu la difficile nouvelle de la retraite : « Même si mon cœur était brisé, je l’ai compris. Quand on aime quelqu’un autant comme j’aime Hoda, je ne savais pas qu’elle allait s’en aller mais je savais que c’était en elle, ce rêve.

Kotb n’a pas précisé si elle lancerait un talk-show, un podcast ou un média spécifique sur le bien-être, mais c’était un signal rare de la direction qu’elle cherche à prendre.

Plus tôt dans l’émission, la femme de 60 ans a également admis dans son état d’esprit général à propos de son départ : « Ouais, c’est effrayant. C’est terrifiant. C’est tout cela, mais c’est aussi tout à fait vrai. Kotb a expliqué qu’elle avait évolué à « 75 % », mais que la transition est difficile étant donné qu’elle est toujours l’animatrice de l’émission matinale.

Cependant, Kotb – qui était avec Aujourd’hui depuis 26 ans – a déclaré qu’elle avait décidé de « tomber amoureuse » de l’idée d’un nouveau départ.

« Chaque fois que je faisais un saut, un mouvement, un saut, c’était comme si je tombais amoureuse », a-t-elle expliqué. «Quand j’ai emménagé dans cette ville, je suis tombé amoureux. Je vais tomber amoureuse d’un endroit, d’un restaurant, d’un ami, je vais rencontrer un petit ami.

Kotb a comparé son nouveau départ au « rempotage » d’une plante, dans laquelle vous êtes « arraché par vos racines, vos fondations, tout ce qui vous ancre et vos racines sont dans l’air ». Elle s’est même demandé où elle « allait atterrir » avant de modifier : « une grande partie de la vie est une prise de décision ».

Elle a conclu : « Quand on aime quelque chose, il est difficile de lui dire au revoir parce que cela n’a pas de sens, mais il y avait quelque chose pour moi dans le fait de reconnaître un sommet et de dire, à travers ce sommet, « je ne sens pas qu’il y ait ». une opportunité qui rendrait la situation meilleure qu’elle ne l’est aujourd’hui. Une fois que ce sentiment vous frappe, c’est comme si c’était fini. Je ne veux pas passer le reste de mes journées à essayer de recréer le sommet de la montagne. C’était glorieux. C’était inoubliable.

Dans une note adressée au personnel le mois dernier, Kotb a annoncé qu’elle partirait Le Aujourd’hui Montrer début 2025 pour se concentrer sur sa famille. Son remplacement au bureau d’ancrage n’est pas annoncé.

« Cela fait un moment que je réfléchis à cette décision : suis-je vraiment prêt ? Mais la célébration de mon soixantième anniversaire sur la Plaza a été comme un changement. Comme un OUI massif et joyeux, vous l’êtes ! lisez le mémo. « J’ai tout vu très clairement : ma carrière dans la radiodiffusion a été plus que significative, une nouvelle décennie de ma vie m’attend, et maintenant mes filles et ma mère ont besoin et méritent une plus grande part de mon temps. » Elle a également pleuré en réfléchissant à la décision lors d’un épisode de Aujourd’hui ce mois-là.

Kotb est mère de deux filles, Haley Joy, sept ans, et Hope Catherine, quatre ans, qu’elle a toutes deux adoptées.

La présentatrice bien-aimée, qui a remplacé Matt Lauer en 2018 aux côtés de la co-présentatrice Savannah Guthrie (ce qui en fait le premier présentateur entièrement féminin de l’histoire de l’émission matinale) était également confrontée à d’importantes réductions de salaire lorsqu’elle a décidé de quitter gracieusement.

Selon un 16 octobre Variété Selon les estimations, la baisse significative du salaire de Kotb la placerait dans une fourchette de 10 à 15 millions de dollars par an (plus proche des 8 millions de dollars déclarés par Guthrie). Comme l’a écrit le média : « Bien sûr, c’était l’appel de Kotb à partir Aujourd’huimais la promesse de devoir absorber une réduction de salaire substantielle pourrait bien avoir accéléré son calendrier.