Hocus Pocus RSVLTS Disney Fits : Mode des sœurs Sanderson

La dernière saison effrayante de RSVLTS célèbre les sœurs Sanderson dans un grand, façon boo-tiful.

Voici un aperçu du Hocus Pocus collection mettant en vedette Winifred, Sarah, Mary, et Binx, bien sûr ! En bouton unisexe et ajusté pour femme.en tailles réduites, RSVLTS apporte l’ambiance sorcière nécessaire pour lancer la saison d’Halloween et pour se rendre au Parcs Disney pendant leurs festivités d’automne. Pas de mensonge, ils sont trop cool pour être portés pendant un mois avec leur tissu respirant et léger. Ils trouveraient certainement leur place dans la garde-robe de quiconque sait que tous les jours peut être Halloween.

Trouvez le Hocus Pocus x Collecte RSVLTS à partir du 21 septembre à 16h 18h00 HE en ligne, et jetez un œil aux designs amusants de la galerie à venir.