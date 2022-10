Hocus Pocus Halloween Costume DIY – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection

Suite Halloween

Le film culte d’Halloween des années 90 Hocus Pocus raconte l’histoire d’un trio de sorcières ressuscitées par un adolescent à Salem, dans le Massachusetts, le soir d’Halloween. Il est depuis devenu un classique culte parmi les amateurs d’Halloween. La suite tant attendue de Hocus Pocus est enfin en production et les fans sont ravis de voir le retour des sœurs Sanderson. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’intrigue du film, une chose est sûre : les sorcières sont de retour et elles sont prêtes à semer la pagaille.

Avec l’arrivée de Hocus Pocus 2 après plus de 20 ans d’attente, cet Halloween va être la Halloween pour se déguiser en Winifred, Sarah ou Mary Sanderson. Si vous n’avez pas le temps de faire un costume vous-même (qui le fait ces jours-ci ?), Consultez ce guide étape par étape pour des costumes effrayants de Sanderson Sister.

Winifred Sanderson

Perruque Spirit Halloween Hocus Pocus Winifred Sanderson pour adultes: Achetez-la sur Amazon

La partie la plus mémorable de Winifred Sanderson est probablement ses cheveux roux ardents. Intégrez-le à votre propre look de soirée d’Halloween avec cette perruque Winifred Sanderson sous licence officielle de Spirit Halloween. Fabriquée à partir de fibres synthétiques de haute qualité, cette perruque ressemble à la vraie chose et ne manquera pas de vous donner un avantage supplémentaire le soir d’Halloween. Il est également confortable à porter grâce aux bretelles réglables et à la doublure en mesh respirant. Donc, si vous cherchez la touche finale parfaite à votre costume Winifred, assurez-vous de vous procurer cette perruque Winifred de luxe de Spirit Halloween.

Déguisement Winifred Sanderson Hocus Pocus adulte: Achetez-le sur Amazon

Une fois que vous avez la perruque, vous n’avez besoin que de plus de chose : la tenue. Gardez les choses simples avec cette option assortie qui est également de Spirit Halloween. Ce costume sous licence officielle comprend une robe noire avec une jupe à volants et des détails à lacets. La fermeture velcro facilite l’enfilage et les instructions d’entretien uniquement pour le lavage à la main signifient que vous n’aurez pas à vous soucier de l’abîmer dans la machine à laver. Que vous assistiez à une fête d’Halloween ou que vous fassiez des tours de passe-passe avec les enfants, ce costume ne manquera pas de faire tourner les têtes. Faites juste attention à ne jeter aucun sort sur qui que ce soit !

Marie Sanderson

Déguisement Hocus Pocus Deluxe Mary perruque pour adultes: Achetez-le sur Amazon

Transformez-vous en la plus rusée des sœurs Sanderson avec cette perruque Hocus Pocus Mary. Avec ses boucles noires et violettes façonnées dans un chignon emblématique, cette perruque capture parfaitement le look signature de Mary. Que vous vous déguisiez pour Halloween ou que vous vous amusiez simplement avec des amis, cette perruque ne manquera pas d’attirer l’attention. Et grâce à la maille ajustable, il est confortable à porter en toute occasion, de jour comme de nuit. Alors appelez votre coven, enfilez cette perruque et préparez-vous à lancer des sorts.

Spirit Halloween Adulte Mary Sanderson Hocus Pocus Costume: Achetez-le sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un costume d’Halloween qui ne manquera pas de faire tourner les têtes, vous ne pouvez pas vous tromper avec le costume Spirit Halloween Adult Mary Sanderson Hocus Pocus. Ce costume est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour vous transformer en personnage emblématique, y compris une robe, un gilet et un tablier. La meilleure partie est qu’il est fabriqué à partir de polyester durable, vous pouvez donc être sûr qu’il résistera à tout ce que votre soirée d’Halloween vous réserve. Soyez juste averti – le port de ce costume peut amener les gens à vouloir prendre des selfies avec vous toute la nuit. Mais bon, tout cela fait partie du plaisir, n’est-ce pas ?

Sarah Sanderson

Perruque blonde synthétique ondulée au milieu: Achetez-la sur Amazon

Pour commencer votre costume de Sarah Sanderson, vous voudrez commander une bonne perruque blonde qui imite ses longues mèches bouclées. Cette perruque blonde synthétique ondulée à partie médiane est le choix parfait car elle mesure 26 pouces de long, est blonde et arbore une partie médiane parfaite. Cette perruque est extrêmement douce et épaisse, fabriquée à partir de fibres de kanekalon de haute qualité. Cette perruque conviendra également à pratiquement tout le monde car elle est livrée avec un bonnet de perruque réglable avec deux sangles qui peuvent être serrées ou desserrées pour s’adapter à différentes tailles de tête. Avoir les cheveux parfaits est un élément important pour retirer le costume de Sarah Sanderson, vous voudrez donc certainement commencer par là.

Sarah Sanderson Hocus Pocus Costume: Achetez-le sur Amazon

Une fois que vous aurez éliminé la partie des cheveux du costume, vous voudrez vous assurer que votre tenue correspond à la facture. Ce costume de Sarah Sanderson Hocus Pocus est une copie exacte de la tenue de sorcière que Sarah porte tout au long de la série, et il est disponible en 3 tailles. Ce costume est sous licence officielle de Disney et est fabriqué par des fabricants de costumes de longue date, Spirit Halloween. Assurez-vous de vous référer au tableau des tailles pour obtenir un ajustement parfait dans cette dupe de robe Sarah Sanderson.

Cape à capuche: Achetez-la sur Amazon

Enfin, pour compléter votre look d’Halloween Sarah Sanderson, vous voudrez trouver une cape qui donne les mêmes vibrations majestueuses de sorcière que celle qu’elle portait dans les films. Cette cape à capuche est disponible dans un violet foncé effrayant et offre la quantité parfaite de couverture pour à la fois compléter votre costume d’Halloween et vous réchauffer si vous êtes habillé par une nuit plus fraîche. Cette cape est disponible pour aussi peu que 14,99 $ et est un incontournable pour bien terminer le look du costume de Sarah Sanderson.

Faites de cet Halloween une nuit magique inoubliable

Hocus Pocus 2 est le film d’Halloween de l’année et se déguiser en sorcière de toutes les sorcières, Sarah Sanderson, est sûr d’entrer dans les livres. Procurez-vous ces 3 articles aujourd’hui pour vous assurer qu’ils arrivent avant le 31 octobre, car Halloween approche à grands pas !