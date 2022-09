“Hocus Pocus 2” vient de sortir sur Disney + et une comédie musicale “Hocus Pocus” à Broadway pourrait être la prochaine

La suite du populaire film d’Halloween de 1993 “Hocus Pocus” est sorti vendredi sur Disney + et selon le producteur et créateur du film original David Kirschner, une version Broadway du film classique est en préparation.

Kirschner, qui a créé le film original et a été producteur du second, s’est entretenu avec Personnes à propos de l’adaptation scénique du film sur lequel on travaille actuellement.

“Cela a commencé avant COVID, mais maintenant il semble être de retour – et c’est qu’ils construisent une version Broadway de” Hocus Pocus “, a déclaré Kirschner au point de vente.

“Ce n’est pas seulement moi. C’est tellement de gens qui ont apporté ‘Hocus Pocus’ [to life]-de [director] Le scénario de Kenny Ortega et Mick Garris, la partition de John Debney et la conception de la production de Bill Sandell, et maintenant une toute nouvelle génération y travaillent”, a ajouté Kirschner.

L’adaptation scénique du film en est encore à ses débuts, donc rien n’a été annoncé sur le moment où la pièce montera sur scène, ni sur qui montera sur scène à partir de maintenant.

Le film original met en vedette Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker qui jouent les sœurs Sanderson qui sont ressuscitées par la Black Flame Candle à Halloween à Salem, Massachusetts.

La suite se déroule près de 30 ans après le film original et ramène Midler, Najimy et Parker en tant que célèbre trio, bien qu’Omri Katz, Vinessa Shaw et Thora Birch, qui étaient les personnages principaux du premier film, n’aient pas été impliqués dans la suite. . Selon la réalisatrice du film, Anne Fletcher, la raison de leur absence était que les personnages ne correspondaient pas à l’intrigue du nouveau film.

“Hocus Pocus 2” est sorti sur Disney+ le 30 septembre 2022.