RALEIGH, Caroline du Nord: le quart-arrière de l’État de Caroline du Nord, Bailey Hockman, prévoit de jouer au Middle Tennessee en tant que transfert de diplômé.

Hockman a annoncé qu’il s’était engagé envers les Blue Raiders dans un article sur les réseaux sociaux jeudi, environ une semaine après avoir annoncé qu’il quitterait le Wolfpack.

Le transfert junior et ancien de l’état de Floride en chemise rouge a commencé neuf matchs pour NC State, aidant le Wolfpack à remporter huit victoires et à faire une apparition dans le Gator Bowl. Il a lancé pour 1820 verges et 12 touchés, commençant les deux premiers matchs avant que Devin Leary ne prenne le relais après avoir été mis à l’écart pendant une grande partie du camp de pré-saison en raison des protocoles COVID-19.

Mais Leary a subi une blessure à la jambe de fin de saison contre Duke le 17 octobre, et Hockman a commencé les six derniers matchs.

___

Plus de football collégial AP: http://apnews.com/hub/college-football et http://www.twitter.com/AP_Top25