Hockey WC Live: Sukhjeet Singh place l’Inde 5-1 contre l’Afrique du Sud en Q4

Inde vs Afrique du Sud, Coupe du monde de hockey 2023 en direct :L’Inde mène l’Afrique du Sud 4-1 dans la ronde de classement 9-12 de la Coupe du monde de hockey masculin. Abhishek Nain a marqué un panier pour ouvrir le score, avant qu’Harmanpreet ne convertisse un corner de pénalité pour doubler l’avantage de l’Inde. Shamsher Singh et Akashdeep Singh ont ensuite marqué un but chacun dans le dernier quart. L’équipe dirigée par Harmanpreet Singh participera à ce match après avoir battu le Japon 8-0 lors du tour de classement 9-16 jeudi. L’équipe indienne, qui a été éliminée de la course aux quarts de finale par la Nouvelle-Zélande, jouera pour la fierté contre l’Afrique du Sud.

Voici les mises à jour en direct de l’Inde contre l’Afrique du Sud, match de la Coupe du monde de hockey masculin 2023, directement depuis le stade Birsa Munda à Rourkela