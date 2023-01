Hockey WC Live : la Nouvelle-Zélande rebondit avec un autre but ; IND 3-3 NZ

Inde vs Nouvelle-Zélande, Coupe du monde de hockey 2023, mises à jour en direct : L’Inde mène la Nouvelle-Zélande 3-2 dans le dernier quart du match croisé de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH en cours au stade Kalinga de Bhubaneswar dimanche. Lalit Upadhyay a marqué du flanc droit pour sortir de l’impasse tandis que Sukhjeet Singh l’a suivi avec un autre but alors que l’Inde en marquait deux au deuxième quart. Le même trimestre a également vu Sam Lane aider les invités à combler l’écart sur l’Inde. Les hôtes ont prolongé leur avance à 3-2 alors que Varun Kumar a marqué le troisième but de l’Inde au troisième quart. Dirigée par Harmanpreet Singh, l’Inde a commencé le premier quart-temps sur une note offensive, mais aucun but n’est venu dans cette phase. Au deuxième quart, Lalit Upadhyay et Sukhjeet Singh ont marqué un but chacun pour mettre l’Inde en tête contre la Nouvelle-Zélande.

Voici les mises à jour en direct de l’Inde contre la Nouvelle-Zélande, match de la Coupe du monde de hockey masculin 2023, directement depuis le stade Kalinga à Bhubaneswar