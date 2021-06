Hockey Team GB : 21 joueurs feront leurs débuts olympiques alors que les équipes masculines et féminines sont nommées | Actualités des Jeux Olympiques

Laura Unsworth de Grande-Bretagne en action lors du match de la FIH Hockey Pro League contre les femmes de l’Allemagne. (Photo par Alex Davidson/Getty Images)

Laura Unsworth est prête pour sa troisième apparition aux Jeux olympiques tandis que Tokyo 2020 organisera les débuts des Jeux pour 21 joueurs nommés dans les équipes de hockey masculin et féminin de l’équipe GB.

Les femmes entrent en tant que championnes olympiques en titre après avoir vaincu les Pays-Bas en finale aux Jeux de Rio 2016, avec leur équipe de 16 joueurs composée de neuf débutantes. Unsworth arrive avec 276 sélections en Grande-Bretagne et en Angleterre et sera accompagné de six autres joueurs représentant l’équipe GB pour la deuxième fois.

Le capitaine masculin Adam Dixon, qui compte 284 sélections combinées pour la Grande-Bretagne et l’Angleterre, est rejoint par David Ames, Ian Sloan et Sam Ward pour effectuer leur deuxième sortie olympique avec 12 débutants.

L’équipe de hockey féminin de l’équipe GB pose avec ses médailles d’or après son retour des Jeux de Rio 2016

Jacob Draper et Rupert Shipperley deviendront les premiers joueurs de hockey gallois à représenter la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques depuis 2000. Le duo gallois Sarah Jones et Leah Wilkinson font partie de l’équipe féminine, qui comprend également l’Écossaise Sarah Robertson.

« Pour beaucoup de notre équipe de Grande-Bretagne, cela a été un voyage de cinq ans en préparation », a déclaré l’entraîneur-chef féminin, Mark Hager. Réduire notre équipe de 26 a été extrêmement difficile et a mis en évidence la profondeur et le talent que nous avons. J’ai été touché par la façon dont toute notre équipe de Grande-Bretagne s’est soutenue tout au long du processus de sélection.

« Il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe et je suis très excité de voir ce que ce groupe d’athlètes talentueux, mais aussi de personnes exceptionnelles peut apporter à Tokyo. Nous avons un bon équilibre d’expérience au sein du groupe sur lequel puiser pour continuer se défier les uns les autres, et j’ai hâte de voir ce groupe d’athlètes se produire sur la scène mondiale. »

Sam Ward (13) de l’Angleterre célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe lors de l’Euro Hockey Championships Men’s match contre la Belgique. (Getty)

À 20 et 21 ans, respectivement, Izzy Petter et Fiona Crackles sont les plus jeunes membres de l’équipe féminine et avec des performances éprouvées au cours des dernières années, elles chercheront à saisir l’opportunité à deux mains.

Zach Wallace, à seulement 21 ans, est le plus jeune de l’équipe masculine, suivi de près par le gallois Draper et le gardien anglais Ollie Payne, tous deux âgés de 22 ans.

« Cette équipe qui représentera la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de Tokyo a des compétences, du courage, du rythme et de l’intelligence en équilibre », a ajouté l’entraîneur-chef masculin, Danny Kerry. « Ceux qui sont sélectionnés représenteront l’équipe au sens large et leurs coéquipiers en concomitance avec l’énergie avec laquelle ils se sont tous préparés. Toute l’équipe est fière de la façon dont elle a procédé à ses préparatifs au milieu de la pandémie.

« Nous comprenons l’ampleur des défis à venir à Tokyo et nous resterons concentrés sur une approche « jeu à la fois ». Les hommes ont investi en eux-mêmes pour développer les nombreuses qualités nécessaires pour naviguer dans le hockey des tournois olympiques. qualités aux Jeux. »

Équipes de hockey de l’équipe GB Équipe féminine Équipe masculine Giselle Ansley David Ames Grace Balsdon Liam Ansell Fiona craque Credo de Brendan Maddie Hinch (GK) Adam Dixon (C) Sarah Jones Jacob Draper Hannah Martin James Gall Shona McCallin Chris Griffiths Lily Owsley Ollie Payne (GK) Hollie Pearne-Webb (C) Phil Roper Izzy Petter Liam Sanford Ellie Rayer Rupert Shipperley Sarah Robertson Ian Sloan Anna Toman Tom Sorsby Susannah Townsend Zach Wallace Laura Unsworth Jack Waller Sam Ward Réserves féminines : Réserves hommes : Amy Costello Alan Forsyth Sarah Evans Harry Martin

« C’est un immense honneur de pouvoir annoncer la sélection des équipes de hockey masculin et féminin pour les Jeux Olympiques de Tokyo et je tiens à féliciter tout le monde pour cette réalisation exceptionnelle », a déclaré le chef de mission de l’équipe GB pour les Jeux olympiques de Tokyo. , Marc Angleterre. « Pouvoir accueillir à nouveau six champions olympiques en titre aux côtés d’un mélange passionnant d’olympiens pour la deuxième fois et de débutants me procure une grande fierté.

« À Rio 2016, le hockey a uni une nation et créé des souvenirs qui dureront toute une vie pour les fans et les joueurs. Ce sont deux équipes très talentueuses et il ne fait aucun doute qu’elles ont ce qu’il faut pour aller à Tokyo et faire la Grande-Bretagne fier cet été. »

Le directeur de la performance du hockey de Grande-Bretagne et chef d’équipe de hockey pour Tokyo, Ed Barney, a ajouté : « Les durs chantiers qui ont été engagés jour après jour par les joueurs (sélectionnés et non sélectionnés) et le personnel, rendent les équipes très utiles pour le semaines à venir.

« Alors que nous avons un total de 40 joueurs voyageant à Tokyo, c’est la qualité, l’étendue, la profondeur et la persévérance de tous les joueurs tout au long du cycle (passé et présent) qui forment l’épine dorsale et l’identité des deux équipes. Nous savons à quel point nous sommes privilégiés nous devons pouvoir voyager et participer à ce qui sera des Jeux olympiques incroyables et je sais que les deux équipes sont prêtes à se surpasser, le hockey et l’équipe GB sont fiers. »