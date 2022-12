Hockey Madhya Pradesh remporte le titre dans le thriller final

Hockey Madhya Pradesh a montré des nerfs d’acier pour vaincre l’Association de hockey d’Odisha 6-5 dans une finale palpitante pour décrocher le titre des qualifications des moins de 18 ans des Khelo India Youth Games 2022 vendredi.

Hockey Haryana a remporté la troisième place de la compétition avec une victoire contre Hockey Jharkhand lors du match pour la 3e/4e place.

Hockey Madhya Pradesh a dominé la finale dès le début, remportant une victoire spectaculaire de 6-5 contre la Hockey Association Of Odisha. Zameer Mohammad (3′, 6′, 22′) a été la star de la finale, inscrivant un triplé pour l’équipe victorieuse.

Ali Ahmad (7′), Mohammad Zaid Khan (35′) et le capitaine Ankit Pal (58′) ont également contribué à la victoire, en marquant un chacun. En revanche, Anmol Ekka (15′), Paulus Lakra (17′), Deepak Minz (30′), Akash Soreng (45′) et Anmol Ekka (54′) ont trouvé le fond du filet pour Hockey Association Of Odisha. .

« Nous avons travaillé dur et cela a payé en finale. Nos joueurs ont brillamment joué contre une équipe de haut niveau comme Hockey Association Of Odisha. Nous n’étions sous aucune pression avant le match et avons exécuté nos plans à la perfection sur le terrain pour remporter le trophée”, a déclaré l’entraîneur de Hockey Madhya Pradesh, Devki Nandan Kushwaha, après la victoire en finale.

Dans le match pour la 3e/4e place plus tôt dans la journée, Hockey Haryana a battu Hockey Jharkhand 2-0 pour terminer troisième. Amandeep (32′) et Roshan (36′) ont marqué des buts pour Hockey Haryana.

Hockey Madhya Pradesh, Hockey Association Of Odisha, Hockey Haryana et Hockey Jharkhand se sont qualifiés pour les Jeux de la jeunesse de Khelo India qui se tiendront au Madhya Pradesh en 2023.

