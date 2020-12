Hockey Inde Mercredi, ils ont annoncé qu’ils organiseront le cours de formation de base de niveau «Basic» de Hockey India Coaching Education Pathway (en ligne) via le support virtuel.

Après l’organisation du cours en ligne en septembre / octobre plus tôt cette année, Hockey India a une fois de plus lancé un appel aux candidatures d’entraîneurs intéressés et en herbe à postuler via un forum ouvert et seules 70 places seront disponibles pour le cours en ligne, qui se tiendra. les 22 et 23 décembre. Les candidats doivent déposer leur candidature avant vendredi.

Les candidats seront choisis sur la base du premier service, premier servi et les critères minimaux pour postuler exigent qu’un candidat intéressé ait entraîné une équipe de hockey de district, école ou université pendant au moins trois ans ou il ou elle devrait avoir joué au niveau national / tous de niveau universitaire en Inde pendant au moins trois ans.

Le cours est destiné aux entraîneurs entraîneurs potentiels qui n’ont suivi aucun cours d’entraîneur de niveau «de base» et de niveau «1» de Hockey India dans le passé.

Depuis le lancement du Parcours de formation des entraîneurs en 2019, plus de 700 entraîneurs de partout au pays ont bénéficié du programme, une structure d’éducation simplifiée qui consiste en une combinaison de modules en ligne et de cours interactifs en face-à-face, étayés par un processus d’évaluation basé sur les compétences, qui aide les entraîneurs à progresser vers des niveaux plus élevés.

Les candidats qui réussissent le cours d’entraîneur de niveau «de base» de Hockey Inde deviendront admissibles à suivre le cours d’entraîneur de niveau «1» de Hockey India à l’avenir. Il n’y a pas de frais de participation pour assister au cours. Seuls les candidats ayant réussi le cours d’entraîneur de niveau 1 de Hockey India recevront la certification nécessaire.

«Le cours aidera certainement les candidats à comprendre correctement les bases de l’entraînement de hockey et à se jeter une base solide avant de passer à des niveaux plus élevés du parcours de formation des entraîneurs de Hockey India», a déclaré le président de Hockey India, Gyanendro Ningombam.