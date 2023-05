Hockey India nomme une équipe nationale de 18 membres

Hockey India a nommé mercredi l’équipe indienne junior féminine de 18 membres pour la prestigieuse Coupe d’Asie junior féminine 2023 qui débutera le 2 juin à Kakamigahara, au Japon.

L’Indian Junior Women affrontera la Corée, la Malaisie, le Taipei chinois et l’Ouzbékistan dans la poule A lors de la phase de groupes, tandis que la poule B comprendra les hôtes du Japon, de la Chine, du Kazakhstan, de Hong Kong Chine et de l’Indonésie. La Coupe d’Asie junior féminine 2023 est un événement crucial pour l’équipe indienne de hockey féminin junior, car les trois meilleures nations du tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde de hockey féminin junior FIH 2023.

La campagne de l’Inde sera dirigée par le capitaine Preeti tandis que Deepika a été nommée vice-capitaine. Les gardiens Madhuri Kindo et Aditi Maheshwari ont été nommés dans l’équipe avec les défenseurs Mahima Tete, Preeti, Neelam, Ropni Kumari et Anjali Barwa. Le milieu de terrain est composé de Rutaja Dadaso Pisal, Manju Chorsiya, Jyoti Chhatri, Vaishnavi Vitthal Phalke, Sujata Kujur et Manashri Narendra Shedage.

La ligne avant de l’Inde verra l’expérimenté Mumtaz Khan, le vice-capitaine Deepika et Deepika Soreng mener la charge avec les nouveaux venus Annu et Sunelita Toppo.

Parlant de l’équipe et de la campagne, l’entraîneur en chef Janneke Schopman a déclaré : « Il n’a pas été facile de sélectionner les 18 joueurs pour la Junior Asia Cup. Le groupe de joueurs est à égalité mais je pense que nous avons sélectionné une équipe solide pour la Junior Asia Cup. Il y a beaucoup de talent en Inde et c’est formidable que ces jeunes joueurs aient la chance de se montrer sur la scène internationale. »

« Avec la qualification pour la Coupe du monde junior en jeu, nous savons que nous devrons concourir à chaque seconde, mais je suis ravie de voir où cette équipe peut aller », a-t-elle ajouté.

L’Inde débutera sa campagne contre l’Ouzbékistan le 3 juin, suivie d’un match contre la Malaisie le 5 juin. Elle affrontera la Corée le 6 juin, suivie d’un match contre le Chinese Taipei. Les demi-finales auront lieu le 10 juin tandis que la finale se jouera le 11 juin.

Équipe indienne junior féminine :

Gardiens : Madhuri Kindo, Aditi Maheshwari,

Défenseurs : MahimaTete, Preeti (C), Neelam, Ropni Kumari, Anjali Barwa,

Milieux de terrain : Rutaja Dadaso Pisal, Manju Chorsiya, Jyoti Chhatri, Vaishnavi Vitthal Phalke, Sujata Kujur, Manashri Narendra Shedage,

Attaquants : Mumtaz Khan, Deepika (VC), Deepika Soreng, Annu, Sunelita Toppo

