Hockey India nomme une équipe masculine de 22 membres contre l’Espagne et la Nouvelle-Zélande

Hockey India a nommé mardi l’équipe indienne de hockey masculin de 22 membres pour les prochains matchs à double tête contre l’Espagne et la Nouvelle-Zélande lors de l’ouverture de la saison de la FIH Hockey Pro League 2022-2023 qui se tiendra à Bhubaneswar.

L’Inde devrait affronter la Nouvelle-Zélande lorsqu’elle commencera sa campagne le 28 octobre et affrontera l’Espagne le 28 octobre. La semaine suivante, l’Inde jouera son deuxième match contre la Nouvelle-Zélande le 4 novembre et affrontera l’Espagne le 6 novembre.

Tous les matchs se dérouleront à 19 heures dans l’emblématique stade de hockey de Kalinga, qui accueillera également la très attendue Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha Bhubaneswar-Rourkela en janvier 2023.

L’équipe indienne sera dirigée par le capitaine Harmanpreet Singh et il sera habilement assisté par le milieu de terrain expérimenté Manpreet Singh. L’équipe verra également de nouveaux visages en Mohd Raheel Mouseen, qui a fait partie de la sortie victorieuse de l’Inde dans le FIH Hockey 5 plus tôt cette année et S Karthi, qui a disputé son premier tournoi pour l’Inde lors de la Coupe d’Asie de Jakarta.

L’équipe comprend les gardiens de but Krishan Bahadur Pathak et PR Sreejesh. Parmi les défenseurs Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh, Amit Rohidas, Jugraj Singh, Mandeep Mor et Nilam Sanjeep Xess ont été sélectionnés.

Les milieux de terrain Sumit, Manpreet Singh, Hardik Singh, Moirangthem Rabichandra Singh, Shamsher Singh, Rajkumar Pal et Mohd Raheel Mouseen ont été choisis pour représenter l’Inde. Dans la ligne d’attaque, S Karthi a été crédité pour sa performance lors de la Coupe d’Asie qui s’est tenue à Jakarta plus tôt cette année. Il jouera aux côtés des attaquants expérimentés Mandeep Singh, Dilpreet Singh, Abhishek et Sukhjeet Singh.

Parlant de l’équipe, l’entraîneur-chef Graham Reid a déclaré : « Nous avons choisi une équipe expérimentée pour disputer les deux premiers tours de la Pro League à partir de ce week-end à Bhubaneswar. Compte tenu de cela, nous avons également deux nouveaux joueurs qui jouent dans la Pro League.

“Mohammed Raheel fera ses débuts dans le format à 11 après de solides performances, notamment Meilleur buteur et Joueur du tournoi lors du tournoi FIH 5 à Lausanne en juin et lors des récents Jeux nationaux à Rajkot. S. Karthi fait également son retour après ses débuts impressionnants à la Coupe d’Asie plus tôt cette année. C’est un attaquant fort et dynamique avec un puissant tir au but, qui a une présence dans le cercle, importante contre les fortes nations européennes et océaniennes.

Reid a également mis l’accent sur l’augmentation des compétences en leadership du groupe et a ainsi choisi Harmanpreet pour diriger l’équipe pour ces matchs. “Nous continuons à développer les compétences en leadership du groupe avec Harmanpreet Singh sélectionné comme capitaine pour ces quatre premiers matchs”, a ajouté Reid.

Equipe indienne masculine :

Gardiens : Krishan Bahadur Pathak, Sreejesh Parattu Raveendran

Défenseurs : Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh (capitaine), Amit Rohidas, Jugraj Singh, Mandeep Mor, Nilam Sanjeep Xess

Milieux de terrain : Sumit, Manpreet Singh (vice-capitaine), Hardik Singh, Moirangthem Rabichandra Singh, Shamsher Singh, Nilakanta Sharma, Rajkumar Pal, Mohd. Raheel Mouseen

Attaquants : S. Karthi, Mandeep Singh, Abhishek, Dilpreet Singh, Sukhjeet Singh

