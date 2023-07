Hockey India nomme une équipe féminine pour la tournée en Allemagne et le tournoi de quatre nations en Espagne

Hockey India a nommé mardi une équipe nationale féminine de 20 membres pour la tournée européenne, qui comprend des matchs en Allemagne suivis d’un tournoi de quatre nations en Espagne, à partir du 16 juillet.

Les deux événements feront partie des préparatifs de l’équipe avant les très importants Jeux asiatiques de Hangzhou, qui doivent débuter en septembre.

L’Inde jouera d’abord trois matchs tests en Allemagne, un contre la Chine et deux contre les hôtes du 16 au 19 juillet.

L’équipe se rendra ensuite en Espagne, où elle affrontera l’Afrique du Sud, l’Angleterre et les hôtes du 25 au 30 juillet lors du 100e anniversaire de la Fédération espagnole de hockey-Tournoi international à Terrassa.

L’équipe est en grande partie inchangée par rapport à la mission précédente de l’équipe qui était la tournée en Australie en mai.

L’équipe indienne sera à nouveau dirigée par l’as gardien Savita tandis que Deep Grace Ekka sera son adjointe.

Le vétéran défenseur Sushila Chanu Pukhrambam et l’attaquant Deepika, qui s’étaient reposés pour la tournée en Australie, sont de retour dans l’équipe.

Le milieu de terrain Vaishnavi Vitthal Phalke, qui a représenté l’Inde lors de trois matchs, fait également son retour.

L’équipe indienne s’est entraînée au camp national de Bangalore.

Bichu Devi Kharibam est le deuxième gardien nommé dans l’équipe, tandis que les défenseurs choisis pour les tournées sont Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Ishika Chaudhary, Udita et Sushila Chanu Pukhrambam.

Au milieu de terrain, l’équipe dispose d’une formation formidable composée de Nisha, Monika, Salima Tete, Neha, Navneet Kaur, Sonika, Baljeet Kaur, Vaishnavi Vitthal Phalke et Jyoti Chhatri.

La ligne avant de l’Inde sera dirigée par l’expérimentée Vandana Katariya. Elle sera rejointe par Lalremsiami, Sangita Kumari et Deepika.

L’entraîneure en chef Janneke Schopman a déclaré : « Les tournées en Espagne et en Allemagne seront une excellente occasion pour notre équipe de montrer à nouveau ses capacités et ses compétences sur la scène internationale et de poursuivre sa préparation pour les Jeux asiatiques.

« Les deux tournées seront une plate-forme idéale pour nous tester contre des adversaires puissants. Les tournées seront également cruciales pour nous en ce qui concerne les prochains Jeux asiatiques car elles nous fourniront des informations précieuses et nous aideront à identifier les domaines où nous pouvons encore améliorer notre performance », a-t-elle ajouté.

Équipe:

Gardiens : Savita (C), Bichu Devi Kharibam.

Défenseurs : Deep Grace Ekka (VC), Nikki Pradhan, Ishika Chaudhary, Udita, Sushila Chanu Pukhrambam.

Milieux de terrain : Nisha, Monika, Salima Tete, Neha, Navneet Kaur, Sonika, Baljeet Kaur, Vaishnavi Vitthal Phalke, Jyoti Chhatri.

Attaquants : Lalremsiami, Vandana Katariya, Sangita Kumari, Deepika.

