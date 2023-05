Hockey India nomme une équipe féminine de 20 membres pour la tournée australienne, Savita Punia en tête

Hockey India a nommé lundi une équipe nationale féminine de 20 membres pour une série de trois matchs en Australie, qui se tiendra à Adélaïde à partir du 18 mai.

Ils joueront également deux matchs contre l’Australie ‘A’. La tournée fera partie des préparatifs de l’équipe avant les très importants Jeux asiatiques de Hangzhou.

L’équipe indienne sera dirigée par le gardien de but Savita, qui a récemment reçu le prix Balbir Singh Sr Hockey India Player of the Year (2022). Elle sera secondée par Deep Grace Ekka en tant que vice-capitaine de l’équipe.

Bichu Devi Kharibam est le deuxième gardien nommé dans l’équipe avec les défenseurs Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Ishika Chaudhary, Udita et Gurjit Kaur.

Les milieux de terrain incluent Nisha, Navjot Kaur, Monika, Salima Tete, Neha, Navneet Kaur, Sonika, Jyoti et Baljeet Kaur.

La ligne avant de l’Inde sera dirigée par l’attaquante chevronnée Vandana Katariya qui compte plus de 250 sélections internationales. Elle sera rejointe par Lalremsiami, Sangita Kumari et Sharmila Devi.

Parlant de la sélection de l’équipe, l’entraîneure en chef Janneke Scopman a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir à nouveau une exposition internationale après deux blocs d’entraînement intenses. L’Australie est un adversaire redoutable qui aime jouer au hockey offensif avec rapidité.

« Ce sera un excellent test pour nous, et nous nous efforcerons d’égaler leur vitesse en attaque tout en maintenant notre terrain défensif. »

L’Inde affrontera l’Australie les 18, 20 et 21 mai, et l’Australie « A » les 25 et 27 mai. Le Mate Stadium d’Adélaïde accueillera les cinq matchs.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)