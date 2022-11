Hockey India nomme une équipe de 23 membres pour le Tour d’Australie

Hockey India a nommé mardi l’équipe indienne de hockey masculin composée de 23 membres pour le prochain Tour d’Australie, qui débutera le 26 novembre à Adélaïde.

L’équipe indienne jouera cinq matchs contre l’Australie alors qu’elle se prépare pour la prochaine Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha Bhubaneswar-Rourkela 2023, qui doit débuter le 13 janvier.

A LIRE AUSSI | Gianni Infantino appelle au cessez-le-feu en Ukraine avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Le drag-flicker expérimenté Harmanpreet Singh a été nommé capitaine de l’équipe, tandis qu’Amit Rohidas a été choisi comme vice-capitaine pour les matchs à venir. Dans la ligne avant, Mandeep Singh a été inclus avec Dilpreet Singh, Abhishek et Sukhjeet Singh.

Gurjant Singh, Akashdeep Singh, Mohd. Raheel Mouseen, Rajkumar Pal, Nilakanta Sharma, Shamsher Singh, Hardik Singh, Manpreet Singh et Sumit ont été inclus dans la formation du milieu de terrain pour la tournée. En défense, Varun Kumar fait un retour dans l’équipe après avoir raté l’action lors des matchs de la FIH Men’s Hockey Pro League 2022/23 contre la Nouvelle-Zélande et l’Espagne au stade Kalinga de Bhubaneswar. Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh, Amit Rohidas, Jugraj Singh, Mandeep Mor et Nilam Sanjeep Xess constituent la formation de défense restante.

Parlant de l’équipe, l’entraîneur en chef de l’Indian Men’s Hockey, Graham Reid, a déclaré : « La prochaine tournée en Australie est une bonne occasion pour nous de nous tester contre l’un des meilleurs prétendants à la prochaine Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha Bhubaneswar-Rourkela 2023. Nous ont choisi une ligne solide de joueurs expérimentés qui, selon nous, peuvent nous aider à obtenir les résultats souhaités. Nous avons également infusé l’équipe avec un mélange de jeunes pour leur donner une exposition à la compétition de haut niveau et tester la profondeur de notre équipe.”

Equipe indienne masculine :

Gardiens : Krishan Bahadur Pathak, Sreejesh Parattu Raveendran

Défenseurs : Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh (C), Amit Rohidas (V/C), Jugraj Singh, Mandeep Mor, Nilam Sanjeep Xess, Varun Kumar

Milieux de terrain : Sumit, Manpreet Singh, Hardik Singh, Shamsher Singh, Nilakanta Sharma, Rajkumar Pal, Mohd. Raheel Mouseen, Akashdeep Singh, Gurjant Singh

Attaquants : Mandeep Singh, Abhishek, Dilpreet Singh, Sukhjeet Singh

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici