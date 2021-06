Hockey India nomme Rani capitaine de l’équipe de hockey féminin pour les Jeux olympiques de Tokyo

Hockey India a nommé aujourd’hui l’attaquante vétéran Rani au poste de capitaine de l’équipe indienne de hockey féminin, composée de 16 membres. Rani est le choix évident non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour sa capacité innée à guider les jeunes de l’équipe.

Sous la capitainerie de Rani, l’équipe indienne au cours des quatre dernières années a obtenu des résultats significatifs, notamment en remportant la Coupe d’Asie en 2017, en remportant l’argent aux Jeux asiatiques 2018, l’argent au Trophée des champions d’Asie 2018 ainsi qu’en remportant la finale de la série FIH en 2019. L’équipe dirigé par Rani a également atteint pour la première fois les quarts de finale de la Coupe du monde féminine FIH 2018 à Londres. Elle a été le point culminant de la performance de l’Inde lors des qualifications olympiques de la FIH à Bhubaneswar, où son but a permis à l’équipe de mener 6-5 contre les États-Unis pour garantir la qualification.

Hockey India a également annoncé que la très fiable défenseure Deep Grace Ekka et la gardienne expérimentée Savita étaient les deux vice-capitaines de l’équipe féminine. Les deux joueurs font partie de l’Indian Core Group depuis près d’une décennie et font partie intégrante du groupe de direction. Elles ont également joué un rôle clé dans les exploits de l’Inde, qui leur ont permis d’atteindre le meilleur classement en carrière de n ° 9 mondial en 2018 après une solide performance à la Coupe du monde féminine FIH.

Félicitant les trois joueuses nommées pour leurs rôles de leadership, l’entraîneur-chef de l’équipe féminine indienne Sjoerd Marijne a déclaré : « Je félicite Rani d’avoir été nommée capitaine de l’équipe féminine indienne de hockey pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je félicite également Deep Grace Ekka et Savita pour étant nommés vice-capitaines de l’équipe. Tous ces trois joueurs font partie du groupe de leadership depuis longtemps et ont prouvé leurs capacités avec cette responsabilité supplémentaire et ont guidé de nombreux jeunes du groupe de base. Le fait d’avoir deux vice-capitaines renforcera également le groupe de direction de base pour l’avenir. Leur expérience et leur rôle seront importants alors que nous visons à obtenir de bons résultats à Tokyo. Cela a été un long voyage pour l’équipe et nous continuons dans un défi difficile aux Jeux olympiques. L’équipe doit être forte mentalement et je suis confiant avec ces trois joueurs à la barre, ils vont dans la bonne direction. »

Exprimant sa gratitude d’avoir été nommée capitaine, Rani a déclaré: « C’est un immense honneur de diriger l’équipe indienne aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Au cours de ces dernières années, mon rôle de capitaine a été facilité avec des coéquipiers qui ont partagé les responsabilités en tant que senior. joueurs. J’attends avec impatience cette responsabilité supplémentaire et je remercie Hockey India, le personnel des entraîneurs et les sélectionneurs pour cet honneur. »

La vice-capitaine Deep Grace Ekka a également déclaré que cette nouvelle responsabilité la motiverait à s’assurer que l’équipe se porte bien à Tokyo. « Diriger l’Inde en tant que vice-capitaine aux Jeux olympiques est un immense honneur et cela me motivera sûrement davantage à bien faire pour l’équipe. Nous avons des joueurs de différentes régions de l’Inde dans l’équipe, mais nous nous sommes rapprochés en tant qu’unité au cours des 15 derniers mois pendant la pandémie qui a été un défi pour tous », a déclaré Grace qui disputera ses deuxièmes Jeux olympiques.

Savita a également exprimé sa gratitude en disant : « Je remercie le personnel de soutien de l’équipe et Hockey India de m’avoir confié cette responsabilité. Nous attendons tous avec impatience de bien faire aux Jeux olympiques de Tokyo, et ce sera formidable de mener l’Inde à de bonnes victoires. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici