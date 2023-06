Hockey India nomme le groupe principal de l’équipe masculine senior avant le trophée des champions d’Asie à Chennai

Hockey India a nommé dimanche un groupe principal de 39 membres masculins seniors pour le camp national qui se tiendra du 26 juin au 19 juillet au Sports Authority of India (SAI) Center à Bangalore.

Après le camp, l’équipe se rendra à Terrassa, en Espagne, où elle affrontera l’Angleterre, les Pays-Bas et l’équipe locale lors du tournoi international du 100e anniversaire de la Fédération espagnole de hockey du 25 au 30 juillet.

Le tournoi de quatre nations sera suivi du Trophée des champions d’Asie à Chennai à partir du 3 août, au cours duquel l’Inde affrontera la Corée, la Malaisie, le Pakistan, le Japon et la Chine pour le titre.

Le noyau dur comprend les gardiens Krishan Bahadur Pathak, PR Sreejesh, Suraj Karkera, Pawan Malik et Prashant Kumar Chauhan, et les défenseurs Harmanpreet Singh, Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Varun Kumar, Amit Rohidas, Gurinder Singh, Jugraj Singh, Mandeep Mor, Nilam Sanjeep. Xess, Sanjay, Yashdeep Siwach, Dipsan Tirkey et Manjeet.

Les milieux de terrain appelés pour le camp comprennent Manpreet Singh, Hardik Singh, Vivek Sagar Prasad, Moirangthem Rabichandra Singh, Shamsher Singh, Nilakanta Sharma, Rajkumar Pal, Sumit, Akashdeep Singh, Gurjant Singh, Mohd. Raheel Mouseen et Maninder Singh.

S Karthi, Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Abhishek, Dilpreet Singh, Sukhjeet Singh, Simranjeet Singh, Shilanand Lakra et Pawan Rajbhar ont été nommés parmi les attaquants.

« Nous avons bien performé lors des matchs de la FIH Men’s Hockey Pro League 2022/2023 en Belgique et aux Pays-Bas, et maintenant nous espérons maintenir une certaine cohérence, en particulier avec des tournois importants qui auront lieu plus tard cette année », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Inde, Craig Fulton.

« Le camp sera pour nous l’occasion de nous améliorer dans certains domaines et de retravailler ensemble en tant qu’unité. Avec le Trophée des champions asiatiques Chennai 2023 qui aura lieu en août, suivi des Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou, en Chine, c’est un camp important pour nous de commencer nos préparatifs pour les mois à venir et de montrer le type de hockey que nous souhaitons. jouer. »

Groupe probable de base de 39 membres de l’Inde :

Gardiens : Krishan Bahadur Pathak, PR Sreejesh, Suraj Karkera, Pawan Malik, Prashant Kumar Chauhan.

Défenseurs : Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh, Varun Kumar, Amit Rohidas, Gurinder Singh, Jugraj Singh, Mandeep Mor, Nilam Sanjeep Xess, Sanjay, Yashdeep Siwach, Dipsan Tirkey, Manjeet.

Milieux de terrain : Manpreet Singh, Hardik Singh, Vivek Sagar Prasad, Moirangthem Rabichandra Singh, Shamsher Singh, Nilakanta Sharma, Rajkumar Pal, Sumit, Akashdeep Singh, Gurjant Singh, Mohd Raheel Mouseen, Maninder Singh.

Attaquants : S Karthi, Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Abhishek, Dilpreet Singh, Sukhjeet Singh, Simranjeet Singh, Shilanand Lakra, Pawan Rajbhar.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)