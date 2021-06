Hockey India nomme le gardien PR Sreejesh et Deepika pour Rajiv Gandhi Khel Ratna

Hockey India a annoncé samedi la nomination du gardien de but de l’équipe indienne de hockey masculin PR Sreejesh et de l’ancienne joueuse de l’équipe indienne de hockey féminin Deepika pour le prestigieux prix Rajiv Gandhi Khel Ratna tandis que Harmanpreet Singh, Vandana Katariya et Navjot Kaur ont été nominés pour le prix Arjuna.

Pour le Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement, Hockey India a recommandé d’anciens piliers indiens, le Dr RP Singh et Mme M Ch. Sanggai Ibemhal. Les entraîneurs BJ Kariappa et CR Kumar ont été nominés pour le Dronacharya Award.

La période d’examen du prix Rajiv Gandhi Khel Ratna s’étend du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Pendant cette période, Sreejesh a joué un rôle clé dans la performance de l’Inde en remportant la médaille d’argent au Hockey Champions Trophy Breda 2018, la médaille de bronze à les Jeux asiatiques de 2018 et la médaille d’or aux finales de la FIH Men’s Series Bhubaneswar en 2019.

Sreejesh a également reçu le prix Arjuna en 2015 et le prestigieux prix Padma Shri en 2017.

Deepika, quant à elle, était un élément essentiel de l’équipe indienne de hockey féminin qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux asiatiques de 2018 et au Trophée des champions asiatiques 2018.

Pendant ce temps, le dragflicker Harmanpreet Singh, qui compte plus de 100 sélections internationales, Vandana Katariya, qui compte plus de 200 sélections internationales et Navjot Kaur, qui compte plus de 150 sélections internationales, ont été nominés pour le prix Arjuna pour leurs performances impressionnantes au cours des dernières années.

Alors que les anciennes stars indiennes Dr RP Singh et M Ch. Les contributions massives de Sanggai Ibemhal dans le domaine du hockey ont conduit à leur recommandation pour le Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement. Les entraîneurs BJ Kariappa et CR Kumar ont été nominés pour le Dronacharya Award.

«Ce fut un moment de grande fierté pour nous tous lorsque Rani a remporté le prix Rajiv Gandhi Khel Ratna l’année dernière et c’est avec une grande fierté que nous recommandons deux des meilleurs joueurs de hockey que le pays ait vus – PR Sreejesh et Deepika – pour le Rajiv Gandhi Khel Ratna Award cette année », a déclaré samedi le président de Hockey India, Gyanendro Ningombam, dans un communiqué.

Il a poursuivi: «Nous sommes également heureux de nommer Harmanpreet Singh, Vandana Katariya et Navjot Kaur pour les Arjuna Awards. Ils ont produit des performances exceptionnelles pour l’équipe indienne au cours des dernières années. Dr RP Singh et M Ch. Sanggai Ibemhal, nominé pour le Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement et les entraîneurs BJ Kariappa et CR Kumar nominés pour le Dronacharya Award, ont apporté des contributions remarquables au hockey en Inde dans leurs rôles respectifs. Ils ont continué à aider le hockey à grandir et à évoluer dans notre pays. »

