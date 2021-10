Hockey India nomme 30 membres pour le camp national senior masculin qui débutera le 4 octobre

Hockey India a nommé samedi un groupe probable de 30 membres pour le camp national des entraîneurs seniors masculins, qui débutera à SAI, Bengaluru à partir du 4 octobre. Après une campagne réussie aux Jeux olympiques de Tokyo où l’Inde a décroché une médaille de bronze historique et a terminé un 41 -un an d’attente, le noyau dur masculin indien entamera le nouveau cycle olympique avec l’intention d’améliorer cette performance à Paris 2024. Le noyau dur convoqué pour le camp national des entraîneurs comprend un mélange de joueurs jeunes et expérimentés dont PR Sreejesh, Krishan Bahadur Pathak, Suraj Karkera, Harmanpreet Singh, Dilpreet Singh, Surender Kumar, Gurinder Singh, Amit Rohidas et Manpreet Singh.

Parlant du prochain camp national des entraîneurs, l’entraîneur-chef Graham Reid a déclaré : « Les joueurs sortent d’une pause longue et bien méritée. Je crois qu’ils seront ravis d’être de retour dans le camp national et de se recentrer sur nos objectifs pour l’année prochaine.

« Nous allons passer en revue nos performances aux Jeux olympiques à la fois du point de vue des performances individuelles et en équipe. »

Il a en outre souligné que les joueurs devaient laisser derrière eux le succès de Tokyo et repartir à zéro avant une saison mouvementée en 2022.

«Vivre le succès aux Jeux olympiques est formidable, mais maintenant je veux que les joueurs soient mentalement et physiquement prêts pour une saison mouvementée en 2022 avec des tournois très importants à partir de la FIH Hockey Pro League en février.

« Ce camp portera davantage sur la force et le conditionnement et nous chercherons à démarrer lentement. »

Le groupe comprend également Hardik Singh, Nilakanta Sharma, Vivek Sagar Prasad, Simranjeet Singh, Akashdeep Singh, Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Gursahibjit Singh, Shamsher Singh, Varun Kumar, Jarmanpreet Singh, Dipsanjeepkey, Nipsanjekues, Nilam Pal, Gurjant Singh, Sumit, Shilanand Lakra, Suman Beck, Mandeep Mor, Ashis Kumar Topno.

