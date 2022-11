Hockey India marque le compte à rebours de 50 jours avant la Coupe du monde en annonçant la vente de billets

Hockey India a annoncé jeudi le début de la vente de billets pour la Coupe du monde FIH Bhubaneswar-Rourkela, marquant le jalon du compte à rebours de 50 jours et donnant aux fans de ce sport du monde entier l’occasion de réserver leurs places pour assister à l’action à Odisha.

L’événement, qui se tiendra du 13 au 29 janvier de l’année prochaine, verra 16 équipes se battre pour le trophée tant convoité. L’événement se tiendra à l’emblématique stade de hockey de Kalinga et au nouveau stade Birsa Munda à Rourkela.

À cette occasion, le président de Hockey India, Dilip Tirkey, a déclaré : « Les derniers préparatifs pour la Coupe du monde sont en cours. Nous attendons avec impatience d’accueillir toutes les équipes participantes et les amateurs de hockey du monde entier pour faire partie de cet événement historique.

«Le gouvernement d’Odisha a une fois de plus établi une nouvelle norme mondiale en fournissant un lieu incroyable comme le stade international de hockey Birsa Munda à Rourkela, qui est le cœur de la ceinture de hockey d’Odisha et dispose d’installations ultramodernes comprenant plus de 20 000 places assises. capacité. Avec deux sites utilisés cette fois-ci, l’événement sera certainement plus grand et plus excitant que tout autre tournoi de hockey », a-t-il ajouté.

Le stade Birsa Munda accueillera son tout premier match de hockey le jour de l’ouverture du tournoi, l’Angleterre affrontant le Pays de Galles le 13 janvier. Ce match sera suivi par l’Inde affrontant l’Espagne lors de son premier match de campagne.

A Bhubaneswar, l’Argentine, ancienne championne olympique, affrontera l’Afrique du Sud tandis que la n°1 mondiale, l’Australie, affrontera la France.

Ace drag-flicker Harmanpreet Singh, actuellement en tête de l’équipe indienne dans une série préparatoire de cinq matchs contre l’Australie, a reflété l’excitation de son équipe lorsque la vente des billets a ouvert au public.

“C’était une salle comble à Bhubaneswar lors des matchs de la FIH Pro League, nous avons joué devant nos fans après presque deux ans, et ce fut une expérience formidable. Nous sommes impatients de jouer devant eux pendant la Coupe du monde dans un tout nouveau stade à Rourkela où nous ouvrons notre campagne et y jouerons pour la première fois. Nous avons hâte d’être à Rourkela et de voir l’infrastructure de classe mondiale qui a été construite par le gouvernement d’Odisha.

“Nous sommes chanceux d’avoir l’opportunité de jouer un événement comme la Coupe du monde devant notre public pour la deuxième fois consécutive. Nous ferons de notre mieux et, espérons-le, en ferons un tournoi inoubliable”, a-t-il ajouté.

