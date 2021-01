Hockey India introduit un système ouvert de demande et d’inscription pour les joueurs

Hockey India a introduit un processus de demande et d’inscription ouvert pour les joueurs de différentes catégories sur son portail des unités membres de Hockey India, similaire au processus de demande et d’inscription ouvert pour les entraîneurs et les officiels techniques.

Tout joueur de hockey à travers le pays peut soumettre sa demande d’approbation supplémentaire de l’unité membre enregistrée de Hockey India pour s’inscrire en tant que joueur via le lien – https://muportal.hockeyindia.org/player-registration-form.

Une fois qu’un candidat soumet sa candidature, il aura besoin de l’approbation de l’unité membre enregistrée de Hockey India concernée sous laquelle un joueur soumet sa candidature.

Une fois la demande approuvée par l’unité membre de Hockey India, la demande nécessitera l’approbation finale de la fédération nationale avant la confirmation de l’inscription d’un joueur.

Le système ouvert de candidature et d’enregistrement rendra le processus d’enregistrement des joueurs plus transparent et accessible à tous les joueurs de hockey du pays, a déclaré Hockey India dans un communiqué de presse.

Hockey India a en outre introduit une section d’information sur les installations de hockey disponibles avec diverses unités membres sur le portail. Chaque unité membre devrait mettre à jour les détails des divers types d’installations de hockey disponibles avec chacune d’elles.

Hockey India a également introduit une section sur les mesures disciplinaires. Les détails concernant les mesures disciplinaires peuvent maintenant être consultés par les unités membres de Hockey India sur le portail.

« C’est fantastique de voir que le système ouvert de candidature et d’inscription est également mis en place pour les joueurs. Ce sera un formidable coup de pouce pour quiconque et tout le monde qui souhaite s’inscrire en tant que joueur de hockey en Inde. Je suis ravi de voir les sections. sur les installations de hockey et les mesures disciplinaires ajoutées au portail. Après l’ajout de la section des installations de hockey, il nous sera très facile d’évaluer le niveau des installations disponibles avec chacune des unités membres », a déclaré Gyanendro Ningombam, président de Hockey India .

La fédération utilise le portail depuis septembre 2019 pour gérer toute sa documentation importante, l’inscription des joueurs, les transferts de joueurs, les championnats nationaux, le parcours de formation des entraîneurs de Hockey India, l’inscription des entraîneurs et des officiels techniques.