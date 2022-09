Hockey India intentera une action en justice contre l’ancien entraîneur Sjoerd Marijne pour les accusations de Manpreet Singh

L’ancien entraîneur de l’équipe indienne de hockey, Sjoerd Marijne, est confronté à une situation troublante après que Hockey India a annoncé son intention de traduire le Néerlandais en justice pour les accusations qu’il avait portées contre le capitaine de l’équipe indienne de hockey sur gazon, Manpreet Singh.

Marijne, qui a une sortie de livre prévue, a accusé Manpreet Singh d’avoir demandé aux jeunes joueurs de l’équipe de sous-performer exprès pour que ses camarades puissent entrer dans l’équipe.

L’accusation contre le capitaine de l’équipe indienne a irrité l’organisme sportif qui a déclaré que le Néerlandais avait formulé de telles allégations afin de faire connaître son livre.

La prochaine sortie de la joueuse de 48 ans intitulée “Will Power – The Inside Story of the Incredible Turnaround in Indian Women’s Hockey” a fait l’objet de vives critiques de la part des autorités, qui n’ont pas apprécié ses paroles à propos de Manpreet Singh.

Suite à cela, l’équipe masculine indienne et l’équipe féminine indienne ont publié une déclaration qui disait: «Nous nous sommes réunis pour exprimer notre profonde déception face à son exploitation (par Marijne) de nos informations personnelles et de fausses accusations. Il a passé son temps à nous coacher à des fins commerciales pour vendre son livre au détriment de notre réputation. Il s’agit d’un abus de confiance total et de son devoir de diligence en tant qu’entraîneur. Cela amène également tous les athlètes indiens comme nous à se sentir vulnérables dans de telles situations ».

Hockey Indian a poursuivi en déclarant qu’aucun cas de ce type n’a été signalé ou notifié à l’organe administratif du sport en Inde ou à la Sports Authority of India.

“Nous voudrions interroger collectivement M. Sjoerd Marijne, que si l’un des incidents allégués a eu lieu sous sa surveillance, il devrait y avoir un dossier d’une allégation déposée auprès de Hockey India ou de la Sports Authority of India à l’époque. Après vérification auprès des autorités, nous n’avons trouvé aucune trace de la plainte”, a déclaré HI.

L’organisme sportif indien a en outre déclaré qu’il chercherait à intenter une action en justice contre Marijne et la maison d’édition. p>

“Nous sommes en train d’engager des poursuites judiciaires contre M. Sjoerd Marijne et les éditeurs du livre en question, Harper Collins.”

