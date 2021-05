Hockey India étend son aide monétaire à l’ancien entraîneur COVID-19, MK Kaushik, positif

Hockey India (HI) a annoncé jeudi qu’il transférerait Rs cinq lakh pour aider au traitement de l’ancien joueur et entraîneur indien MK Kaushik qui mène la bataille contre le COVID-19 dans une maison de retraite de la ville ici. Kaushik, 66 ans, membre de l’équipe indienne médaillée d’or aux Jeux olympiques de Moscou de 1980, avait été testé positif au virus redouté le mois dernier.

« Hockey India transférera Rs 5,00 Lacs à l’hôpital où M. MK Kaushik Hockey Olympien est soigné à Delhi à l’ouverture du Lockdown à Delhi le lundi 10 mai, a été informé par téléphone de M. Eshan Kaushik, fils de M. MK Kaushik ». Malgré les symptômes, les tests RTPCR et RAT de Kaushik étaient retournés négatifs le 17 avril. Cependant, un scanner thoracique et une pneumonie due au COVID ont été détectés une semaine plus tard.

«Depuis, il a été hospitalisé et son état est intermédiaire, ni stable ni grave. Son niveau d’oxygène baisse considérablement la nuit, ce qui est un problème majeur « , avait déclaré Eshan au PTI. Kaushik avait entraîné les équipes seniors masculines et féminines. Sous son coaching, l’équipe masculine indienne avait remporté les Jeux asiatiques à Bangkok en 1998.

De plus, l’équipe féminine indienne avait remporté la médaille de bronze aux Jeux asiatiques de Doha en 2006 sous sa direction. Il a reçu le prix Arjuna en 1998, avant de recevoir le prix Dronacharya en 2002. L’Inde est aux prises avec une deuxième vague dévastatrice de la pandémie COVID-19 qui a tué plus de 3 000 personnes chaque jour.

