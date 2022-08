Hockey India écrit à la FIH sur le fiasco de l’horloge ; Veut que les règlements soient modifiés et que les responsables coupables soient punis

Vexé par le fiasco du « chronométrage » qui a secoué les Jeux du Commonwealth, Hockey India, en colère, a demandé à l’organisme mondial (FIH) de modifier immédiatement les règlements et de prendre des mesures strictes contre les officiels techniques qui commettent de telles erreurs.

L’équipe féminine indienne a été défaite par un horrible faux pas du chronomètre des officiels techniques lors de la fusillade contre l’Australie en demi-finale du CWG samedi, qu’elle a finalement perdu 0-3 après une impasse 1-1 après 60 minutes.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Rosie Malone a raté la première tentative de l’Australie lors des tirs au but alors que la skipper indienne Savita Punia a réussi un excellent bloc. Mais l’attaquante a obtenu une seconde chance après l’erreur de chronométrage et cette fois, elle a marqué, ce qui a changé l’élan du match.

L’incident a créé un énorme tollé avec la Fédération internationale de hockey (FIH) s’excusant immédiatement pour l’erreur humaine et ordonnant une révision.

Dans une lettre adressée au PDG de la FIH, Thierry Weil, la directrice générale de HI, Elena Norman, a souligné que l’Inde était toujours du côté des destinataires de telles erreurs.

“Des erreurs lors de situations de tirs au but se sont produites qui ont constamment privé l’Inde d’un résultat significatif d’un match lors d’événements vitaux tels que le Trophée des champions 2016, la Coupe du monde féminine junior 2021, les Jeux olympiques de Tokyo 2021 et maintenant au CWG 2022.

“L’ironie est que tous les cas ci-dessus se sont produits lorsque l’Inde joue”, a déclaré Norman dans sa lettre.

Le responsable de HI a demandé à la FIH de régler le problème en priorité afin que d’autres équipes ne souffrent pas de tels cas à l’avenir.

« … en cas d’échec de l’équipe d’officiels techniques, il n’y a rien de concret dans le règlement qui doit être suivi par l’équipe participante pour s’assurer qu’une décision « juste et correcte » est fournie.

“Les joueurs, les entraîneurs, les fans de hockey à travers le pays demandent à la FIH de prendre cette question sur une note de série et de modifier immédiatement les règlements qui permettent à une équipe participante de profiter de l’opportunité d’une décision juste et correcte”, a écrit Norman.

“… Les officiels techniques dont les actions conduisent à refuser la décision” juste et correcte “à un participant ne doivent pas être nommés pour les compétitions majeures et une enquête approfondie doit être menée pour s’assurer que de telles situations ne se reproduisent plus à l’avenir.”

A LIRE AUSSI| Mises à jour en direct du CWG 2022, Jour 10 : Eldhose Paul décroche l’or et l’argent du triple saut masculin pour Abdulla Aboobacker

Norman a déclaré qu’il était temps que la FIH aborde le problème sans simplement esquiver la question en la qualifiant d ‘”erreur humaine”.

“Avec la situation actuelle, abandonner simplement la situation en disant simplement qu’il s’agissait d’une” erreur humaine “donne plus d’opportunités et d’excuses aux officiels techniques pour ne pas se concentrer ou se concentrer, prendre des décisions comme ils le souhaitent et être irresponsables.

“La déception est que ces officiels soient à nouveau nommés pour des événements majeurs et, à ce titre, les joueurs, les entraîneurs et les équipes subissent de plein fouet les répercussions de ces mauvaises décisions”, a déclaré le responsable de HI.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici