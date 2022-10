Hockey India demande à la FIH de suggérer une fenêtre appropriée pour relancer sa ligue nationale

La Fédération internationale de hockey (FIH) a en principe accepté de trouver une fenêtre appropriée pour relancer la Hockey India League basée sur la franchise, qui a été interrompue pour faire place à la FIH Pro League qui se tenait de janvier à juin.

La FIH a reçu une communication de Hockey India, par l’intermédiaire de son président nouvellement élu Dilip Tirkey, cherchant une fenêtre appropriée pour redémarrer la Hockey India League, qui dans sa courte vie s’était imposée comme la meilleure ligue du monde, introduisant des innovations comme les quatre -format quart et système de référence vidéo, qui ont ensuite été introduits dans le hockey international.

«Nous avons reçu une communication de Hockey India sur Hockey India League et c’est vraiment bien. J’ai toujours pensé que Hockey India League est vraiment bonne et Hockey India devrait toujours la récupérer. Ils nous ont demandé de regarder dans le calendrier pour une fenêtre appropriée pour cela. Nous allons y jeter un coup d’œil et discuter avec Hockey India de la manière dont ils peuvent l’organiser. À la fin, la décision finale reviendra à Hockey India », a déclaré le PDG de la FIH, Thierry Weil, lors d’une interaction en ligne avec les médias vendredi.

À partir de 2012, Hockey India a dirigé la Hockey India League jusqu’en 2018 avant de l’interrompre sans donner de raisons. L’une des raisons qui ont été signalées à l’époque était le désir de la FIH de lancer la Pro League aller-retour au cours de la première moitié de l’année, laissant la seconde moitié aux ligues européennes de clubs. Cependant, Hockey India n’a pas trouvé la Pro League faisable et a raté les deux premières éditions. Avec ses officiels nourrissant l’ambition de diriger la fédération internationale, Hockey India n’a pas relancé le HIL et a ensuite rejoint la Pro League pour la troisième édition en 2012-22.

Il y a eu une demande régulière de la part des joueurs indiens de faire revivre le HIL car ils lui attribuent la réduction de leur inhibition de jouer contre des joueurs étrangers et l’acquisition d’exposition, d’expérience et de confiance pour jouer au hockey moderne, aidant finalement l’équipe nationale masculine à remporter la médaille de bronze. aux Jeux olympiques de Tokyo.

Cependant, avec l’équipe masculine indienne figurant dans la Pro League après avoir terminé troisième la saison dernière, accueillir le HIL avec des joueurs internationaux en seconde période semble irréalisable en raison d’un affrontement avec les ligues nationales européennes.

Thierry Weil a déclaré qu’ils aimeraient également que Hockey India lance une ligue de type HIL pour les joueuses.

