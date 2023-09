Hockey India attribuera aux joueurs Rs 2 lakh pour leur triomphe lors de la Coupe d’Asie de Hockey 5s

Hockey India a annoncé une récompense en espèces de Rs 2,00 lakh à chaque joueur du championnat masculin de la Coupe d’Asie de hockey 5, l’équipe qui a battu le Pakistan via des tirs au but pour déterminer le travail.

La première Coupe d’Asie de hockey à 5 masculin organisée samedi, qui a également servi de tournoi de qualification asiatique pour la Coupe du monde de hockey à 5 masculin FIH d’Oman 2024, a vu les deux équipes s’affronter dans une finale acharnée où les Indiens ont finalement triomphé du Pakistan 4-4 ( 2-0 SO) dans la finale très importante.

Pour l’Inde, Mohammed Raheel (19′, 26′), Jugraj Singh (7′) et Maninder Singh (10′) ont marqué dans le temps réglementaire, tandis que Gurjot Singh et Maninder Singh ont marqué pour l’Inde lors du Shoot-Out. leur victoire.

Afin de célébrer le succès de l’équipe, Hockey India a également décidé de donner Rs 1,00 lakh chacun au personnel de soutien pour le triomphe de l’équipe à Oman.

Félicitant l’équipe pour sa qualification pour la Coupe du monde FIH de hockey à 5 masculin d’Oman 2024 et pour avoir remporté la médaille d’or, le président de Hockey India, Padma Shri, Dr Dilip Tirkey, a déclaré : « Je souhaite féliciter l’équipe pour sa performance remarquable à Oman et pour avoir remporté le tournoi après une concurrence féroce.

Champions d’Asie ! Félicitations à notre incroyable équipe indienne de hockey masculin pour avoir remporté le titre de la Coupe d’Asie de hockey 5 masculin 2023 en battant son principal rival le Pakistan. Nous sommes fiers d’annoncer que Hockey India attribuera Rs 2 lakhs à chaque joueur et Rs 1 lakh à chaque membre de… pic.twitter.com/XLcSfFcXWC– Dilip Kumar Tirkey (@DilipTirkey) 2 septembre 2023

« Ce fut une brillante démonstration globale de la part de toutes les personnes impliquées et nos mois de travail acharné et de préparation ont porté leurs fruits. J’offre mes meilleurs vœux à l’équipe pour la Coupe du monde FIH de hockey à 5 masculin d’Oman 2024 et j’espère qu’elle continuera à briller », a ajouté Tirkey.

Le secrétaire général de Hockey India, Bhola Nath Singh, a ajouté : « Je félicite tous les joueurs et le personnel de soutien pour cet exploit incroyable lors du tournoi. Avec cette grande victoire, l’équipe a rendu la nation fière une fois de plus de sa performance. Nous sommes convaincus que nos joueurs hisseront à nouveau le drapeau indien lors de la Coupe du monde FIH de hockey à 5 masculin à Oman 2024 et nos meilleurs vœux les accompagnent pour le tournoi. »

L’équipe indienne de hockey masculin aura désormais hâte de poursuivre sur le même élan lors de la Coupe du monde de hockey à 5 qui aura lieu à Mascate l’année prochaine.

