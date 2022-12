Hockey India annonce un prix en argent pour remonter le moral

Hockey India a annoncé mercredi des prix en argent pour l’équipe indienne et le personnel de soutien avant la Coupe du monde masculine de la FIH le mois prochain à Bhubaneswar-Rourkela.

L’Inde commencera sa campagne contre l’Espagne le 13 janvier et HI a décidé de récompenser les membres de l’équipe avec Rs 25 lakh chacun et le personnel de soutien avec Rs 5 lakh chacun pour un exploit médaillé d’or lors du prestigieux événement quadriennal.

Une médaille d’argent verrait les joueurs repartir avec Rs 15 lakh et le personnel de soutien recevrait Rs 3 lakh, tandis qu’une médaille de bronze les verrait recevoir Rs 10 lakh chacun, tandis que le personnel de soutien aurait droit à un prix de Rs 2 millions.

La décision a été prise par le conseil exécutif de Hockey India lors d’une réunion virtuelle le 24 décembre.

“Terminer sur le podium lors d’une Coupe du monde masculine senior n’est pas une tâche facile, et nous espérons que cette annonce augmentera encore le niveau de motivation de l’équipe indienne de hockey masculin déjà avide de gloire”, a déclaré le président de HI, Dilip Tirkey, dans un communiqué.

L’Inde est montée pour la dernière fois sur le podium de la Coupe du monde en 1975, où elle a remporté le titre convoité, battant le Pakistan lors de la finale qui s’est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie.

L’Inde a déjà remporté trois médailles lors de cet événement prestigieux. L’équipe a enregistré une médaille de bronze lors de la première édition en 1971, suivie d’une médaille d’argent à Amstelveen en 1973, en plus du titre remporté en 1975.

L’équipe indienne est dans la poule D avec l’Angleterre, l’Espagne et le Pays de Galles.

