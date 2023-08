Hockey India annonce un camp d’entraînement spécial pour les équipes sub-juniors et nomme de nouveaux entraîneurs en chef

Hockey India a annoncé jeudi un camp d’entraînement spécial et des matchs internationaux pour les équipes masculines et féminines sub-juniors avec l’ancien skipper Sardar Singh et l’ancienne capitaine féminine Rani Rampal assumant les rôles de mentorat et d’entraîneur.

Sardar Singh entraînera l’équipe masculine U-17 indienne tandis que Rani Rampal sera en charge de l’équipe féminine. La décision a été prise par l’instance dirigeante du sport lors de sa 100e réunion du conseil d’administration.

Parlant des nouvelles manches, Sardar Singh a déclaré: «Il est très important d’avoir un programme uniforme au niveau national pour ce groupe d’âge. J’ai toujours aimé travailler avec les jeunes. J’attends avec impatience ce passage et l’expérience de l’infrastructure de classe mondiale à Rourkela. »

« Suivre les mêmes méthodes que celles des programmes juniors et seniors est un grand pas en avant dans la création d’un entraînement uniforme pour les joueurs de niveau local, donc à l’avenir, ils n’auront pas de difficulté à s’adapter lorsqu’ils progresseront vers les camps nationaux juniors ou seniors. « , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« La structure de jeu sera également similaire à celle suivie par les équipes seniors, donc je crois que ce camp sera un grand pas en avant dans la croissance du sport. Dans l’ensemble, nous nous concentrerons entièrement sur le développement complet des joueurs sub-juniors et notre objectif sera de les préparer aux défis qui nous attendent », a déclaré Rani.

Le camp d’entraînement vise à promouvoir et à développer une solide structure de base et à offrir aux talents sub-juniors un environnement de haute performance.

Le camp masculin et féminin durera 45 à 50 jours et débutera le 21 août 2023 au stade de hockey Birsa Munda, à Rourkela. Il sera ensuite suivi de matches internationaux en Belgique et aux Pays-Bas.

Un total de 40 joueurs seront sélectionnés pour chacun des camps sub-junior masculin et sub-junior féminin. Les joueurs ont été choisis sur la base de leurs récentes performances dans les championnats nationaux sub-juniors de Hockey India.

Un personnel d’entraîneurs qualifié composé d’un entraîneur, de deux entraîneurs adjoints, de deux kinés, de deux masseuses et d’un entraîneur accompagnera chaque équipe.

Parlant de l’initiative, le chef de Hockey India, Dilip Tirkey, a déclaré: «Nous pensons qu’il est crucial d’introduire les joueurs de ce groupe d’âge dans un programme qui s’inspire des camps juniors et seniors en cours à SAI, Bengaluru. En plus de cela, nous sommes heureux d’accueillir les icônes du jeu – Sardar et Rani – qui sont eux-mêmes des joueurs accomplis et ont obtenu des distinctions au plus haut niveau. Ils seront de fabuleux mentors pour ces jeunes joueurs. »