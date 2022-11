Hockey India annonce des incitations annuelles en espèces pour les équipes indiennes masculines et féminines pour chaque victoire

Les joueurs indiens ont reçu un gros coup de pouce avant une saison chargée avec Hockey India annonçant dimanche une nouvelle politique en vertu de laquelle les membres de l’équipe masculine et féminine et le personnel de soutien recevront des incitations en espèces annuelles.

Selon la politique, Hockey India offrira une récompense en espèces de Rs 50 000 par an aux membres joueurs des équipes masculine et féminine et de Rs 25 000 chacun au personnel de soutien pour chaque victoire enregistrée par les équipes indiennes.

« Je crois fermement que cette annonce remontera le moral des équipes indiennes alors qu’elles se préparent pour la prestigieuse Coupe du monde en janvier et les Jeux asiatiques. Bien que tous les joueurs du groupe central soient employés, une telle incitation incitera plus de jeunes à jouer au hockey », a déclaré le président de HI, Dilip Tirkey, dans un communiqué.

L’instance dirigeante avait annoncé Rs 2 lakh pour chaque joueur et Rs 1 lakh pour chaque personnel de soutien de l’équipe masculine junior indienne après leur victoire au titre lors de la 10e Coupe du Sultan de Johor.

Décrivant cela comme une “décision historique”, le secrétaire général de HI, Bholanath Singh, a déclaré : “Cela va non seulement élever l’esprit des équipes indiennes à lutter plus fort pour les victoires, mais cela fera également croire aux jeunes joueurs de hockey en herbe que le hockey peut être une solution financièrement viable. sport.

“Je souhaite aux équipes indiennes le meilleur dans leurs efforts.”

L’Inde a battu l’Espagne dimanche 3-1 en fusillade après que les deux équipes aient été bloquées 2-2 au temps réglementaire lors de leur match de la FIH Pro League ici.

Dans l’ensemble, l’Inde a réalisé une bonne sortie en FIH Pro League, l’équipe masculine remportant ses deux matches contre la Nouvelle-Zélande et terminant son engagement avec l’Espagne 1-1 à Bhubaneswar.

L’Inde est actuellement en tête du tableau des points avec 8 points en 4 matches de FIH Pro League.

L’Inde accueillera la Coupe du monde de hockey masculin 2023 du 13 au 29 janvier à Bhubaneswar.

