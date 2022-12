Hockey Haryana couronné champion à Odisha

Hockey Haryana a remporté les qualifications féminines des moins de 18 ans des Khelo India Youth Games 2022 après avoir battu le Madhya Pradesh en finale du tournoi vendredi.

L’Association de hockey d’Odisha a pris la troisième place après avoir battu Hockey Jharkhand.

Le match final entre Hockey Haryana et Hockey Madhya Pradesh a été remporté par Hockey Haryana 2-0. Pooja (42′) et Gurmail Kaur (51′) ont inscrit un but chacun pour Hockey Haryana pour mettre fin à la compétition en leur faveur.

“C’est un bonheur différent que vous ressentez lorsque vous voyez les résultats du travail acharné que l’équipe a mis pour arriver ici et toute l’équipe a bien performé, comme une machine bien huilée et j’étais heureux que chaque joueur ait contribué à obtenir cette victoire, ce qui la rend encore plus spéciale », a déclaré l’entraîneur de Hockey Haryana, Azad Singh Malik.

“L’équipe a beaucoup appris de ces qualifications, et nous prévoyons de travailler sur des balles arrêtées et de redoubler d’efforts à l’entraînement dans l’espoir de remporter également les Jeux de la jeunesse de Khelo India au Madhya Pradesh”, a-t-il ajouté.

Le match pour la 3/4e place entre Hockey Jharkhand et Hockey Association of Odisha a été une rencontre serrée avec Hockey Association of Odisha gagnant 2-1.

Sanjna Horo (25′) a marqué pour Hockey Jharkhand mais Hockey Association of Odisha est revenue avec des buts de Puja Sahoo (40′) et Sunelita Toppo (60′) pour compléter un retour passionnant.

Hockey Haryana, Hockey Madhya Pradesh, Hockey Association of Odisha et Hockey Jharkhand se sont qualifiés pour les Jeux de la jeunesse de Khelo India qui se tiendront au Madhya Pradesh en 2023.

