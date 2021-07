Hockey, Football, Rugby Élargissez vos escouades

Reconnaissant la situation unique des prochains Jeux Olympiques de Tokyo compte tenu de la pandémie de COVID-19, le Comité International Olympique (CIO) a accordé un certain soulagement aux sports d’équipe, permettant à des joueurs « de réserve » ou « de remplacement » de faire partie de certaines équipes .

Cet assouplissement a été accordé au hockey, au football, au water-polo et au rugby, dont les effectifs comptaient moins de joueurs que celui dont ils disposaient dans d’autres compétitions internationales. Par exemple, les équipes de hockey aux Jeux olympiques comprennent 16 joueurs tandis qu’à la Coupe du monde et à d’autres événements, elles en ont 18.

De même, les équipes de football comptent 18 joueurs aux Jeux olympiques et 23 lors d’autres événements majeurs, bien que les équipes de 23 membres n’aient pas de réserve. Ainsi, pour combler le déficit, les équipes ont été autorisées à garder quelques joueurs en attente dans la ville hôte olympique mais hors du village olympique.

Les Jeux olympiques commencent le 23 juillet.

« Cela n’augmentera pas le nombre d’athlètes sur place au Japon, mais donnera plus de flexibilité pour sélectionner au sein des équipes plus larges, reconnaissant la situation unique des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et donnant aux CNO [National Olympic Committees] flexibilité maximale dans le choix des équipes de match », a déclaré le CIO dans un communiqué samedi soir.

Auparavant, ces remplaçants « alternatifs » n’étaient disponibles qu’en tant que remplaçants permanents pour les joueurs indisponibles en raison d’une blessure ou pour d’autres raisons. Désormais, chaque équipe pourra utiliser ces athlètes à chaque match, ce qui signifie que les joueurs que le « suppléant » remplace peuvent également revenir dans l’équipe une fois qu’il n’est pas disponible.

Cependant, la feuille d’équipe d’un match contiendra toujours le même nombre de joueurs que lors des Jeux olympiques précédents, par exemple 16 pour le hockey et 18 pour le football.

L’alignement élargi serait un grand soulagement pour les équipes de hockey comme l’Inde qui doivent sacrifier un gardien de but pour respecter les restrictions de nombre. Hockey India a choisi le joueur senior PR Sreejesh comme seul gardien de but tandis que Krishan Pathak fait partie des deux joueurs en attente qui séjourneraient dans un hôtel près du village. Désormais, Pathak fera également partie de l’équipe, pourra s’entraîner avec eux et pourra même être choisi dans la liste de 16 membres pour les matchs.

Les listes élargies donneraient également aux entraîneurs plus de flexibilité car les Jeux olympiques ont un calendrier serré avec un temps de repos limité ainsi que la chaleur et l’humidité attendues à Tokyo pendant les Jeux.

Le CIO a décidé d’assouplir les règles à la suite d’une discussion avec les fédérations internationales, qui recherchent davantage de joueurs de réserve face à la pandémie. Les équipes de football ont été autorisées à élargir leurs listes pour les grandes ligues européennes en raison de la pandémie de COVID-19.

