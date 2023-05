Hockey de l’IIHF : le Canada bat l’Allemagne 5-2

TAMPERE, Finlande –

Samuel Blais a marqué deux buts pour rallier le Canada à une victoire de 5-2 sur l’Allemagne lors de la finale du championnat du monde de hockey sur glace, dimanche.

Il s’agit d’un 28e titre mondial record pour le Canada, et son deuxième en trois ans. La Russie en compte 27 tandis que l’Allemagne n’a jamais remporté le trophée.

Blais a marqué avec un revers à 4:51 du début de la dernière période pour donner une avance de 3-2 au Canada, qui disputait sa quatrième finale consécutive.

Lawson Crouse, Tylor Toffoli et Scott Laughton ont également marqué pour le Canada, Peyton Krebs a obtenu deux passes et le gardien Samuel Montembeault a stoppé 21 tirs.

Toffoli a porté l’avance à 4-2 depuis le cercle gauche avec 8:09 à faire et Laughton a porté le score à 5-2 avec un but dans un filet vide.

Le Canada a dû revenir deux fois en finale.

John Peterka a décoché un tir du poignet devant Montembeault depuis le cercle gauche à 7:44 du début du match. C’était le sixième but de l’attaquant des Sabres de Buffalo au tournoi.

Blais a été alimenté par Krebs pour battre le gardien Mathias Niederberger et égaliser 1-1 à 10:47.

Daniel Fischbuch a de nouveau donné l’avantage aux Allemands avec un tir sur réception avec 6:13 à faire au milieu de la période.

Crouse a égalisé en avantage numérique avec 2:32 restants dans le cadre.

C’était la première médaille pour l’Allemagne depuis 1953, alors qu’elle était deuxième derrière la Suède.

Les deux hommes ne se sont rencontrés qu’une seule fois en finale, le Canada l’emportant 6-1 en 1930.

LA LETTONIE OBTIENT LE BRONZE

Le défenseur Kristian Rubins a marqué son deuxième but à 1 min 22 s de la prolongation pour mener la Lettonie à une victoire de 4-3 contre les États-Unis et décrocher une médaille de bronze plus tôt dimanche.

C’est le premier top trois pour la Lettonie au tournoi. Son record précédent était une septième place qu’il a réussi à trois reprises.

Les États-Unis ont perdu dans le match pour la médaille de bronze pour la deuxième année consécutive. L’équipe américaine a traversé le tournoi avec huit victoires consécutives jusqu’à ce qu’elle soit battue par l’Allemagne en demi-finale 4-3 en prolongation.

Rubins a rallié la Lettonie avec son premier avec 5:39 à faire dans la dernière période pour égaliser le match à 3 pour forcer la prolongation.

Roberts Bukarts et Janis Jaks ont également marqué pour la Lettonie.

Rocco Grimaldi a marqué deux fois pour les États-Unis en première période pour annuler les avances de 1-0 et 2-1 de la Lettonie.

Matt Coronato avait mis les États-Unis 3-2 devant 6:19 dans la dernière période.