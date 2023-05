Hockey de l’IIHF : le Canada bat l’Allemagne 5-2

TAMPERE, Finlande –

Sammy Blais a marqué deux fois alors que le Canada a battu l’Allemagne 5-2 pour remporter l’or au championnat mondial de hockey masculin aujourd’hui.

Lawson Crouse, le capitaine Tyler Toffoli et Scott Laughton ont également marqué, et Peyton Krebs a récolté deux aides pour le Canada.

« C’est vraiment bien », a déclaré Blais. « Nous sommes en Europe depuis un mois et nous attendons tous ce moment pour disputer le match pour la médaille d’or. Et nous avons la chance de l’avoir gagné. »

JJ Peterka et Daniel Fischbuch ont marqué pour l’Allemagne, qui participait au match pour la médaille d’or pour la première fois depuis 1992, lorsque le format des séries éliminatoires a été introduit au championnat du monde. Moritz Seider a ajouté deux passes décisives.

Le gardien Samuel Montembeault a effectué 21 arrêts pour le Canada, tandis que le gardien allemand Mathias Niederberger a repoussé 23 tirs.

Le Canada a remporté l’or pour la deuxième fois en trois ans après avoir perdu contre la Finlande en prolongation lors du match pour la médaille d’or des championnats du monde l’an dernier. C’est le 28e titre du Canada à l’événement, le plus de tous les pays. Le Canada compte également 16 médailles d’argent et huit de bronze du tournoi depuis 1931.

« Je ne pourrais pas être plus fier de ce groupe. Nous avons traversé beaucoup d’adversité et de doutes pour arriver à ce point, et cette victoire est si spéciale », a déclaré Toffoli. « Nous avons une équipe si soudée qui s’est réunie rapidement et nous avons toujours cru l’un en l’autre.

« Tout le monde a adhéré et nous avons joué un excellent match aujourd’hui, et je suis incroyablement heureux de revenir au Canada avec une médaille d’or. »

Peterka a ouvert le pointage pour l’Allemagne à 7:44 de la première période avec un tir du poignet du haut du cercle gauche sur une évasion qui a battu Montembeault.

Blais a répondu trois minutes plus tard, marquant à son troisième match consécutif après avoir réussi une passe du centre Peyton Krebs sur un deux contre un pour égaliser le match à 1-1.

Fischbuch a de nouveau donné l’avantage à l’Allemagne sur un tir sur réception de la fente qui s’est retrouvé dans le filet à 13:47 du début de la deuxième période.

Le Canada a répliqué avec Crouse déviant une passe de Krebs en supériorité numérique avec 2:32 à jouer au deuxième vingt.

Blais a ensuite enterré son deuxième du match 4:51 après le début de la troisième période avec un revers sur un rebond pour donner l’avantage au Canada.

Toffoli a ajouté un marqueur d’assurance à huit minutes de la fin, marquant d’un tir du poignet sur un deux contre un pour porter la marque à 4-2 en faveur du Canada.

Laughton a marqué dans un filet vide avec deux minutes à faire pour mettre le match hors de portée.

« L’engagement de tous les membres de notre équipe était incroyable. Nous savions que nous devions venir ici et jouer les uns pour les autres et nous engager dans un jeu d’équipe. Nous sommes venus ici pour représenter le Canada et rendre notre pays fier, et je suis tellement chanceux d’être un partie de ce groupe », a déclaré l’entraîneur-chef André Tourigny.

« Nos joueurs voulaient tellement gagner. Ils voulaient ramener une médaille d’or au Canada, et quand vous avez cet état d’esprit, vous pouvez accomplir de grandes choses, et nous l’avons fait ce soir. »

Après le match pour la médaille d’or, MacKenzie Weegar a été nommé meilleur défenseur du tournoi et a été sélectionné dans l’équipe d’étoiles des médias. Crouse, Montembeault et Weegar ont également été nommés les trois meilleurs joueurs d’Équipe Canada du tournoi après les demi-finales.

LETTONIE 4 ÉTATS-UNIS 3 (TOM)

Le défenseur Kristian Rubins a marqué son deuxième but à 1:22 de la prolongation pour mener la Lettonie à la victoire contre les États-Unis et remporter une médaille de bronze plus tôt dimanche.

C’est le premier top trois pour la Lettonie au tournoi. Son record précédent était une septième place qu’il a réussi à trois reprises.

Les États-Unis ont perdu dans le match pour la médaille de bronze pour la deuxième année consécutive. L’équipe américaine a traversé le tournoi avec huit victoires consécutives jusqu’à ce qu’elle soit battue par l’Allemagne en demi-finale, 4-3 en prolongation.

Rubins a rallié la Lettonie avec son premier avec 5:39 à jouer dans la dernière période pour égaliser le match à -33 pour forcer la prolongation.

Roberts Bukarts et Janis Jaks ont également marqué pour la Lettonie.

Rocco Grimaldi a marqué deux fois pour les États-Unis en première période pour annuler les avances de 1-0 et 2-1 de la Lettonie.

Matt Coronato avait mis les États-Unis 3-2 devant 6:19 dans la dernière période.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 mai 2023.