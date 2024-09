Hockey Canada accusé d’avoir manqué les audiences préliminaires a cité de nouveaux contrats à l’étranger, des formations et des travaux de construction comme raisons pour lesquelles il a manqué les audiences préliminaires

Ouvrir cette photo dans la galerie : Mike McLeod, Carter Hart, Dillon Dubé, Cal Foote et Alex Formenton ont été accusés en février dernier d’avoir commis une agression sexuelle contre une femme à la suite d’une activité de Hockey Canada en 2018 où ils ont été célébrés en tant que membres de l’équipe mondiale junior de cette année-là.Jeff McIntosh/La Presse Canadienne

Cinq anciens joueurs de la LNH accusés au criminel d’une agression sexuelle collective présumée en 2018 ont fourni des déclarations au tribunal sur leurs espoirs de hockey décroissants dans le cadre de leurs demandes réussies pour éviter les audiences non essentielles afin de pouvoir travailler ou s’entraîner ailleurs.

En août, lorsque le juge Bruce Thomas a autorisé les cinq joueurs à ne pas assister à un certain nombre d’audiences préliminaires, il s’est appuyé sur des attestations concernant les difficultés auxquelles ils seraient confrontés en raison de leurs engagements. Parmi ces attestations, obtenues par le Globe and Mail, figurent des déclarations selon lesquelles deux joueurs jouent pour des équipes de hockey à l’étranger, deux autres s’entraînent à temps plein dans l’espoir de décrocher un emploi rémunéré dans le hockey et un cinquième joueur a déclaré qu’il conduit actuellement de l’équipement lourd alors qu’il est en apprentissage dans le domaine de la construction.

« Il n’y a qu’une petite fenêtre de temps pendant laquelle les joueurs sont au sommet de leur condition physique et de leurs performances, et sont capables de concourir à un niveau élevé », a déclaré l’ancien joueur de la LNH. Mike McLeod a déclaré dans une déclaration sous serment en juillet qu’il ne pouvait pas comparaître devant un tribunal canadien pour des audiences préliminaires s’il voulait conserver son nouvel emploi de joueur professionnel au Kazakhstan.

M. McLeod, Carter Hart, Dillon Dubé, Cal Foote et Alex Formenton ont été accusés en février dernier d’avoir agressé sexuellement une femme à la suite d’une activité organisée par Hockey Canada en 2018, où ils avaient été célébrés en tant que membres de l’équipe junior mondiale de cette année-là. Les cinq accusés nient avoir commis des crimes et ont accepté d’être présents au tribunal pour plaider non coupables lorsqu’un jury sera convoqué en 2025.

Les accusations criminelles ont été portées à l’issue d’une enquête de longue haleine menée par la police de Londres. Près de 30 jours d’audience préliminaires sont désormais prévus jusqu’en janvier, et les joueurs ne seront pas tenus d’y assister.

Au Canada, il incombe à l’accusé d’être présent aux audiences d’un tribunal pénal. Les demandes d’absence sont courantes, mais nécessitent l’autorisation d’un juge. Chacun des joueurs a prêté serment cet été.

« J’ai appris à utiliser des excavatrices, des chargeuses à direction à glissement et des rouleaux compresseurs », écrit M. Formenton, ancien membre des Sénateurs d’Ottawa. Sa déclaration sous serment indique qu’il a besoin de temps pour apprendre. « Ayant consacré toute ma vie au hockey, il est difficile de faire la transition vers un nouveau domaine d’activité. »

Les équipes qui participent à la Ligue continentale de hockey de Russie ont embauché deux autres accusés, qui ont déclaré que leurs matchs prévus à l’étranger étaient en conflit avec les audiences préliminaires.

« Depuis que j’ai été inculpé, je ne peux plus jouer dans la Ligue nationale de hockey », écrit M. McLeod, un ancien joueur des Devils du New Jersey. Il dit qu’il ne pourrait pas conserver son emploi dans la KHL au Kazakhstan s’il devait assister à une audience préliminaire au Canada. « Lorsque la journée d’audience commencera à 10 h 00 HNE, il sera 19 h 00 à Astana, heure à laquelle certains matchs à domicile commenceront. »

M. Dubé, un ancien membre des Flames de Calgary, joue également au hockey professionnel dans la KHL, dans son cas en Biélorussie, à sept heures de décalage horaire. Il dit qu’il aurait du mal à assister à un match « Lorsque je me déplace pour jouer dans la KHL, je me trouve souvent dans des fuseaux horaires où le décalage horaire est encore plus grand que celui de mes audiences », a-t-il ajouté.

Les deux accusés, qui ne jouent pas au hockey au niveau professionnel, affirment qu’ils s’entraînent toujours à temps plein dans l’espoir de jouer un jour dans une autre équipe professionnelle.

« Je suis tenu de suivre un programme d’entraînement quotidien rigoureux », explique M. Foote, ancien joueur des Devils du New Jersey. « Si je ne parviens pas à m’entraîner à ce niveau de façon constante, ma capacité à continuer à jouer au hockey professionnel sera compromise. »

M. Hart, un ancien joueur des Flyers de Philadelphie, a déclaré qu’il avait l’intention de quitter sa province natale de l’Alberta pour s’installer au Tennessee afin de s’entraîner à temps plein avec un ancien joueur de hockey professionnel.

« Si je suis obligé d’assister aux audiences préliminaires, que ce soit en personne ou à distance, il me sera impossible de maintenir mon programme d’entraînement quotidien », écrit-il. Sa déclaration sous serment indique qu’il a engagé un avocat spécialisé en immigration. « On m’a déjà refusé l’entrée aux États-Unis en raison de mon accusation criminelle. »

La Couronne ne s’est pas opposée à ces demandes. Lorsque le juge Thomas a accordé aux joueurs la permission de ne pas assister aux audiences, il a déclaré qu’ils avaient tous des motifs légitimes.

« Il est clair que chacun des demandeurs a besoin de travailler ou de trouver du travail non seulement pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour payer ses dépenses, qui à ce stade incluent les frais juridiques », a-t-il écrit. Sa décision indique que cela équivaut à « des raisons économiques impérieuses pour leur absence proposée ».

L’ordonnance du juge Thomas du mois d’août stipule que des avocats représenteront chaque accusé lors des audiences préliminaires et que lorsque ces phases seront terminées, « chaque demandeur s’est engagé à assister personnellement chaque jour de son procès ».