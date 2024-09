Hochul vante les efforts pour soutenir l’agriculture de New York

2 septembre — Un an après avoir signé un décret visant à accroître l’approvisionnement de l’État en produits alimentaires locaux auprès des agriculteurs et des producteurs, la gouverneure Kathy Hochul a annoncé mercredi lors de la Grande Foire de l’État de New York que les agences et autorités de l’État ont dépassé l’objectif de l’État pour la première année de 5 % à près de 15 %.

Selon un communiqué de presse de son bureau, Hochul a signé le décret exécutif le jour de l’ouverture de la foire d’État de l’année dernière, ordonnant aux agences d’État d’augmenter le pourcentage de nourriture provenant des agriculteurs et producteurs de New York à 30 % de leurs achats totaux dans les cinq ans.

« Nous avons la chance d’avoir accès à certains des meilleurs aliments au monde, cultivés et produits ici même, dans notre propre jardin », a déclaré Hochul. « L’agriculture est l’épine dorsale de notre État, c’est pourquoi nous avons promis il y a un an d’augmenter la quantité de nourriture que les agences de l’État doivent acheter aux producteurs locaux. En un an seulement, nous avons déjà pris de l’avance sur notre calendrier en continuant d’investir dans les producteurs et les exploitants agricoles de New York, et nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons à prendre des mesures pour soutenir nos agriculteurs et l’avenir de notre secteur agricole pour les décennies à venir. »

L’ordonnance ordonne au Bureau des services généraux de veiller à ce que ses contrats alimentaires centralisés mettent en évidence l’approvisionnement auprès de producteurs de New York, indique le communiqué.

Les agences doivent déclarer à l’OGS les achats de produits alimentaires, y compris ceux effectués par l’intermédiaire de prestataires de services sous contrat, afin de garantir que l’objectif est atteint. L’objectif de 30 % est progressif, indique le communiqué, les agences devant acheter 5 % de leurs produits alimentaires à New York d’ici la fin de 2023 ; 15 % d’ici la fin de 2024 ; 20 % d’ici la fin de 2025 ; 25 % d’ici la fin de 2026 ; et 30 % d’ici la fin de 2027.

Au cours de la première année, selon le communiqué, les agences et autorités de l’État ont déjà dépassé l’objectif, atteignant près de 15 % des aliments achetés dans l’État de New York. Environ 78 millions de dollars de produits alimentaires de New York ont ​​été achetés par les agences et autorités de l’État en 2023, contre 14,9 millions de dollars achetés en 2022.

En outre, le ministère de l’Agriculture et des Marchés et l’OGS ont convoqué le groupe de travail sur les achats, qui comprend des représentants du ministère des Corrections et de la Surveillance communautaire, du Bureau des services et soutiens en matière de toxicomanie, du Bureau de la santé mentale et du Bureau des personnes handicapées du développement, du ministère de la Santé, du Bureau du vieillissement, ainsi que d’autres agences d’État qui achètent de la nourriture, indique le communiqué.

Le groupe, en collaboration avec le Conseil d’approvisionnement de l’État de New York, « s’efforce d’identifier les opportunités d’augmenter l’achat de produits alimentaires de l’État de New York, de recommander des orientations pour aider les agences de l’État à augmenter la quantité de produits alimentaires de l’État de New York qu’elles achètent, et de recommander des exigences de collecte de données et de rapport pour atteindre les objectifs du décret exécutif », indique le communiqué.

L’AGM et l’OGS ont récemment lancé de nouvelles pages Web, également disponibles sur le site Web du gouverneur, pour connecter les acheteurs institutionnels aux agriculteurs, producteurs et transformateurs de New York.

Le décret exécutif encourage également les gouvernements des comtés et des municipalités, ainsi que les districts scolaires locaux, à se joindre à la réalisation de cet objectif.

