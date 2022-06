Hochul prépare une nouvelle législation en réponse à la décision de New York sur les armes à feu

Mme Hochul a déclaré que de nouvelles lois examineraient si l’État pouvait restreindre le port d’armes de poing dans des endroits sensibles. Elle a également déclaré que l’État envisageait de modifier le processus d’autorisation pour créer des qualifications de base pour les propriétaires d’armes à feu, y compris des exigences de formation. Et elle a dit que New York envisageait un système où les entreprises et les propriétaires privés pourraient établir leurs propres restrictions sur les armes à feu.

Dans un communiqué, la chef de la majorité au Sénat de l’État, Andrea Stewart-Cousins, a déclaré : « La Cour suprême a décidé aujourd’hui que les armes à feu sont plus importantes que les vies.

La mesure que Mme Hochul a signée jeudi est connue sous le nom de loi d’Alyssa, du nom d’Alyssa Alhadeff, qui a été tuée lors de la fusillade de février 2018 à Parkland, en Floride. La loi oblige les districts scolaires publics à envisager d’installer des systèmes d’alarme panique.

Zellnor Myrie, un sénateur démocrate de l’État de Brooklyn qui est l’une des principales voix de la législature sur la violence armée, a exprimé son exaspération face à la décision de la Cour suprême et a déclaré que les législateurs de l’État devaient agir rapidement.