Hochul demande une aide fédérale pour le comté de Delaware

9 septembre — Le comté de Delaware faisait partie des nombreux comtés concernés par une demande d’aide aux sinistrés pour les dommages causés en août par la tempête tropicale Debby.

La gouverneure Kathy Hochul a demandé samedi 7 septembre au président Joe Biden de déclarer une catastrophe majeure pour soutenir les efforts de rétablissement en cours des communautés touchées par les intempéries causées par les restes de la tempête tropicale Debby qui s’est produite du 8 au 10 août, selon un communiqué de presse du bureau de Hochul. Si elle est accordée par le gouvernement fédéral, la déclaration fournirait un financement fédéral aux comtés d’Allegany, Broome, Delaware, Essex, Franklin, Jefferson, Ontario, Steuben, St. Lawrence et Yates pour couvrir l’enlèvement des débris, les mesures de protection d’urgence et les réparations des bâtiments et infrastructures publics.

« Après que la tempête tropicale Debby a causé des dégâts considérables dans tout l’État de New York, je demande à nos partenaires fédéraux de déclarer l’état d’urgence afin d’apporter de l’aide aux communautés dans le besoin », a déclaré Hochul. « Nous devons apporter de l’aide aux zones touchées par la tempête, et mon administration prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer leur rétablissement rapide et complet. »

Au niveau local, les routes ont été inondées et des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité lorsque la tempête est passée.

Une déclaration de catastrophe majeure garantirait une aide financière du gouvernement fédéral, principalement par le biais du programme d’assistance publique de la FEMA, pour fournir un financement aux gouvernements locaux et aux organismes à but non lucratif éligibles pour l’enlèvement des débris, les mesures de protection et les réparations des bâtiments et infrastructures publics, y compris les routes, les ponts, les installations de traitement de l’eau et des eaux usées, les sites d’infrastructures critiques, les écoles, les parcs et autres installations.

Les restes de la tempête tropicale Debby ont produit de fortes pluies provoquant d’importantes inondations, notamment dans le Southern Tier, le centre de l’État de New York et le North Country. Le National Weather Service a observé 5,38 pouces de pluie en moins de 12 heures dans le comté de Steuben et des taux de précipitations généralisés de 2 à 2,5 pouces par heure dans plusieurs comtés, indique le communiqué. En outre, le National Weather Service a placé 17 comtés de New York sous surveillance d’inondation et une surveillance de tornade a été émise pour 26 comtés. Au cours de l’événement, 20 avertissements de crue soudaine ont été émis, dont deux urgences de crue soudaine, ce qui indique une menace imminente pour la sécurité des personnes.

Les fortes pluies et les inondations ont gravement endommagé ou détruit les systèmes de transport, les infrastructures publiques essentielles et les propriétés privées, indique le communiqué. Les gens ont été évacués de leurs maisons et des abris ont été mis en place par la Croix-Rouge américaine et les gouvernements locaux. Les routes et les ponts locaux ont été complètement submergés ou emportés dans les zones touchées, ce qui prendra des semaines ou des mois à réparer. Des vents droits et des micro-rafales ont déraciné des arbres matures et causé des dégâts dans tous les comtés touchés. De nombreuses routes ont été jugées impraticables en raison d’arbres abattus et de débris ou de dommages structurels et d’emportements par les eaux. De fortes pluies ont emporté des accotements, provoquant l’obstruction des ponceaux, ce qui a entraîné des inondations généralisées sur les routes et les zones environnantes. Des vents violents ont abattu des arbres et endommagé des lignes électriques, ce qui a provoqué des pannes de courant généralisées.