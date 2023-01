Hobbs se concentre sur la frontière et les écoles dans son premier discours aux législateurs

PHOENIX (AP) – La gouverneure de l’Arizona, Katie Hobbs, a salué lundi le week-end du président Joe Biden à la frontière américano-mexicaine et ses efforts accrus pour lutter contre l’immigration illégale.

Une semaine après l’entrée en fonction de la démocrate nouvellement élue, Hobbs a cherché un équilibre entre les faucons frontaliers et les défenseurs de l’immigration axés sur une approche humanitaire dans son premier discours sur l’état de l’État devant la législature contrôlée par les républicains de l’Arizona.

“Je suis encouragé par les récentes actions de la Maison Blanche pour enfin visiter la frontière et commencer à proposer de vraies mesures pour commencer à résoudre les problèmes du système actuel”, a déclaré Hobbs. “Et bien qu’optimiste, je continuerai également à pousser le Congrès à faire son travail et à adopter une réforme globale de l’immigration.”

Plusieurs législateurs républicains sont sortis alors que Hobbs s’engageait à promouvoir le droit à l’avortement, préfigurant les combats controversés auxquels la nouvelle gouverneure est confrontée dans ses relations avec l’Assemblée législative. Plus tôt, deux sénateurs du GOP se sont levés et ont tourné le dos à la gouverneure alors qu’elle parlait d’éducation.

Par la suite, Hobbs a qualifié le débrayage de “cascade immature”.

L’Arizona a eu pour la dernière fois un gouvernement divisé de 2003 à 2009, lorsque la gouverneure démocrate Janet Napolitano a eu une relation parfois controversée avec l’Assemblée législative contrôlée par le GOP.

Biden a effectué son premier voyage à la frontière dimanche après deux ans de mandat, inspectant un port d’entrée à El Paso, marchant le long de la barrière frontalière et visitant un refuge pour migrants vide. La semaine dernière, il a déclaré que les États-Unis commenceraient immédiatement à refouler les Cubains, les Haïtiens et les Nicaraguayens qui traversent illégalement la frontière mexicaine, sa décision la plus audacieuse à ce jour pour faire face aux arrivées de migrants qui se sont multipliées depuis son entrée en fonction.

Hobbs a déclaré que les shérifs frontaliers et les services de police locaux avaient besoin d’aide, tout comme les centres communautaires et les hôpitaux de première ligne, car un nombre record de migrants entrent illégalement dans le pays. La question “a été politisée pendant trop longtemps”, a-t-elle déclaré.

Hobbs a gagné de justesse en novembre après avoir promis “la santé mentale plutôt que le chaos”, opposant ses antécédents de travailleuse sociale, de législatrice et de secrétaire d’État à la républicaine Kari Lake, une ancienne présentatrice de télévision qui a appelé à une répression sévère et immédiate de l’immigration clandestine. Lake a ravi les conservateurs en s’engageant à déclarer que l’État était envahi et à utiliser les pouvoirs de guerre pour repousser l’invasion.

“L’immigration a été politisée pendant trop longtemps”, a déclaré Hobbs. “Les électeurs de l’Arizona nous ont dit en novembre qu’ils ne voulaient pas ou n’avaient pas besoin de cascades politiques conçues uniquement pour obtenir une couverture télévisée sensationnaliste et générer des publications sur les réseaux sociaux.”

Elle a appelé les législateurs à offrir des bourses universitaires aux jeunes qui ont été amenés illégalement dans le pays alors qu’ils étaient mineurs, ainsi qu’à d’autres qui n’ont pas les moyens de se payer des études.

Hobbs a ouvert son discours par un message conciliant, réitérant sa promesse de son discours inaugural la semaine dernière de garder sa porte ouverte aux républicains désireux de travailler ensemble. Mais elle n’a pas hésité à promouvoir des priorités progressistes ou à viser son rival vaincu, son prédécesseur républicain ou les principales initiatives du GOP.

“Elle a dit qu’elle voulait être bipartite, mais je n’ai pas entendu cela”, a déclaré le représentant républicain David Livingston.

Elle a présenté un programme législatif axé sur la lutte contre l’éducation, les pénuries d’eau et les coûts de logement. Elle s’est engagée à bloquer tout effort visant à restreindre davantage l’avortement, qui est illégal en Arizona après 15 semaines d’âge gestationnel.

Elle a appelé les législateurs à suspendre un plafond sur le financement des écoles qui menace de couper des milliards de dollars pour les écoles publiques deux mois avant la fin de l’année scolaire, une mesure qui nécessite le soutien des deux tiers de la Chambre et du Sénat. Elle s’est également engagée à faire pression pour un financement accru des écoles publiques afin de faciliter la vie des enseignants, qui quittent la profession en masse.

“La réalité est que nous n’avons pas de pénurie d’éducateurs, ce que nous avons est une crise de rétention”, a déclaré Hobbs.

Elle a également critiqué un programme universel de bons pour les écoles privées adopté l’année dernière, l’une des plus grandes réalisations de l’ancien gouverneur républicain Doug Ducey, qui, selon elle, « mettra probablement l’État en faillite ». Elle a déclaré que les écoles à charte et les écoles privées qui reçoivent de l’argent public devraient faire face aux mêmes exigences d’audit que les écoles publiques, un affront aux défenseurs du choix de l’école dans le GOP.

“Nous avons vu trop d’exemples d’individus et de sociétés louches profitant du système et de nos étudiants”, a déclaré Hobbs.

Hobbs a également annoncé qu’elle publierait un rapport d’État montrant que les zones à croissance rapide de la banlieue ouest de Phoenix ne disposent pas d’un approvisionnement en eau assuré sur 100 ans. Hobbs a déclaré aux journalistes après son discours que l’administration de Ducey avait supprimé le rapport pour éviter de déplaire aux promoteurs immobiliers.

“Je ne comprends pas et ne suis en aucun cas d’accord avec le fait que mon prédécesseur ait choisi de cacher ce rapport au public et aux membres de cette législature”, a déclaré Hobbs aux législateurs.

Elle a averti que la pénurie d’eau à laquelle est confronté l’Arizona “va probablement s’aggraver avant de s’améliorer”.

Elle a appelé à de nouvelles limites sur le pompage des eaux souterraines, y compris une interdiction de ce qu’elle a appelé le “braconnage de l’eau” par les entreprises agricoles étrangères, une question brûlante après qu’une entreprise laitière saoudienne a commencé à acheter des terres agricoles dans l’ouest de l’Arizona pour cultiver de la luzerne pour les vaches laitières.

Prévisualisant la proposition de budget qu’elle publiera vendredi, Hobbs a déclaré qu’elle demanderait 50 millions de dollars pour un crédit d’impôt pour enfants pour les familles à faible revenu et pousserait à exempter les couches et les produits d’hygiène féminine comme les tampons et les serviettes de la taxe de vente de l’État. Elle demandera également de consacrer 150 millions de dollars au logement subventionné pour lutter contre le sans-abrisme aggravé par une offre de logements qui n’a pas suivi le rythme de la croissance rapide de l’Arizona.

Jonathan J. Cooper, Associated Press