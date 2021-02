L’armée chinoise a montré ses exosquelettes récemment livrés, les utilisant pour livrer des fournitures du Nouvel An lunaire à un avant-poste frontalier éloigné au Tibet. Pékin adopte rapidement la technologie pionnière.

Un reportage publié samedi par la chaîne de télévision publique CCTV a montré les nouveaux exosquelettes passifs en cours d’utilisation, contribuant à apporter une certaine festivité aux célébrations de vendredi. Les troupes se sont attachées sur les bretelles intelligentes pour obtenir un coup de pouce supplémentaire pour la dernière étape d’une course d’approvisionnement dans la préfecture de Ngari en Chine.

La région est connue pour inclure certaines parties du territoire frontalier sino-indien qui est un sujet de différend entre les deux nations. Les gardes-frontières ont reçu des cadeaux et de la nourriture pour leur table du Nouvel An, selon le rapport.

LIRE LA SUITE:Jouer aux soldats: l’armée chinoise organise une escapade d’arcade pour que les troupes frontalières se détendent après les difficultés de déploiement

Dans le passé, une telle livraison aurait pris jusqu’à trois jours, mais les nouvelles routes, les véhicules tout-terrain et les exosquelettes rendent l’avant-poste éloigné à haute altitude, situé à plus de 5 km au-dessus du niveau de la mer, plus accessible que jamais, dit le rapport.

Le déploiement des exosquelettes à Ngari a été signalé pour la première fois en février dernier. À l’époque, CCTV avait déclaré que le modèle avait été conçu pour l’environnement hostile de l’Himalaya et serait déployé pour aider à transporter des fournitures sur un terrain accidenté en redistribuant le poids d’un sac à dos sur le corps d’un soldat. Les dispositifs à sangle étaient probablement les mêmes que ceux que l’Institut de recherche n ° 208 de China Ordnance Industries a rapporté avoir livré à la préfecture en novembre, ont déclaré les médias locaux.

Un autre type d’exosquelette a été annoncé par l’armée chinoise en octobre, lorsque CCTV a diffusé des images de soldats transportant de grandes boîtes de munitions dans une unité d’élimination des munitions. Les dispositifs robotiques autonomes alimentés augmentent la force d’un utilisateur, plutôt que de simplement soutenir son squelette et ses muscles, et permettent à des paires de soldats de transporter des caisses pesant jusqu’à 80 kg chacune.

LIRE LA SUITE:La Chine annonce le désengagement des forces indiennes le long d’une frontière contestée

Le rapport n’a pas révélé l’endurance de l’unité. La plus grande faiblesse de la technologie actuelle des exosquelettes, qui ralentit son application sur le champ de bataille, est le manque de batteries capables de supporter les combinaisons à forte consommation d’énergie pendant de longues périodes.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!